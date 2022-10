 Intesa Sanpaolo: un’ora in più in ufficio per un giorno di riposo extra

Intesa Sanpaolo ha avanzato una proposta davvero interessante. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Intesa Sanpaolo: ecco la proposta

Intesa Sanpaolo ha proposto a tutti agli impiegati, filiali escluse, di lavorare un’ora in più ogni giorno per avere un giorno di riposo extra. Gli stipendi, a queste condizioni, rimarrebbero comunque invariati e non subirebbero alcuna modifica.

Intesa San Paolo: i vantaggi per la banca

La banca, applicando questa nuova regola, riscontrerebbe numerosi vantaggi:

La settimana si accorcerebbe (da 37 ore e mezza a 36 complessive ).

). La banca risparmierebbe, soprattutto in questo momento di forte crisi energetica.

Intesa Sanpaolo: i vantaggi per i lavoratori

Ecco, di seguito, i benefici che riscontrerebbero gli impiegati:

Il tempo libero a disposizione dei dipendenti aumenterebbe.

I dipendenti spenderebbero di meno per spostarsi.

Migliorerebbe la qualità della vita dei lavoratori.

Nel caso sarebbe il lavoratore a scegliere il suo giorno di riposo extra.

Le parole di Mariano Corso

“Attenzione però – dice alla Stampa Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano – perché l’idea di stare in ufficio un giorno in meno attira molto, ma non è detto che la qualità della vita e dunque l’efficienza migliorino. Proviamo a pensare a quanta fatica già si fa dal lunedì al giovedì, immaginare di aggiungere un’ora non è affatto un dettaglio. Una cosa è certa: la scelta del giorno libero aggiuntivo deve essere assicurata con la massima flessibilità, altrimenti serve a poco. In linea generale il benessere del lavoratore e quindi la sua produttività aumentano sicuramente più con lo smart working che con la settimana corta, perché c’è maggior libertà”.