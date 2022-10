Come risparmiare energia per evitare il caro bollette?

L’Arera ha comunicato da diverse settimane il prossimo aumento dei costi in bolletta a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e di conseguenza il risparmio di energia per evitare spese mensili molto alte potrebbe essere l’unica soluzione.

Quali potrebbero essere le possibili opzioni per poter intravedere un risparmio significativo dei costi? Tra le possibili soluzioni ci sono i tagli ai piccoli consumi inutili, il passaggio ad elettrodomestici con maggiore efficienza energetica ed infine un cambio fornitore.

Sul portale offerte dell’Arera è possibile confrontare le varie offerte e tariffe tra quelle del mercato libero e quelle del tutelato. E’ necessario avere anche la propria bolletta davanti per far si che la stima sia la più accurata possibile con l’inserimento dei dati necessari come il proprio consumo annuo, il cap dell’abitazione e se questa sia prima casa o meno. Il portale in questione fornirebbe l’offerta più conveniente in base alla propria situazione.

Altra strategia sicuramente più tradizionale consiste nel monitorare i consumi inutili come le spine dei frigoriferi collegate alla prese di corrente quando si è fuori per diversi giorni o in vacanza, staccare la spina alla lavatrice quando non viene utilizzata, non lasciare elettrodomestici in stand-by, ridurre l’accensione del forno, riscaldare gli ambienti per un’ora in meno al giorno e alla temperatura di 19 gradi, fare la lavatrice e la lavastoviglie ogni due giorni anziché tutti i giorni, utilizzando temperature di lavaggio più basse, spegnere le luci quando inutilizzate. Tutte queste misure aiuterebbero a contenere in maniera significativa i costi in bolletta dove si tratterebbe in realtà di evitare qualche consumo di troppo o spreco.

Invece se si pensa al cambio di elettrodomestici, col passaggio a macchine più efficienti, il passaggio da un frigorifero o lavatrice di classe G ad uno di classe A consentirebbe un risparmio tra i 70 e gli 80 euro annui. La sostituzione di lampadine ad incandescenza con una maggiore quantità di lampadine a led e fluorescenti comporterebbe un risparmio di circa 20 euro annui.

Per quanto riguarda invece il bonus bollette, questo non è un rimborso in soldi, bensì uno sconto diretto in bolletta praticato dall’Arera per le famiglie maggiormente in difficoltà. Il mandato dell’Arera avrebbe lo scopo di consentire un risparmio del 30% nel settore elettrico e del 15% in quello del gas.