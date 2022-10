Bonus 200 euro, nuova circolare Inps

Il mese di ottobre è il mese in cui la platea di beneficiari esclusi nel mese di luglio riceverà, previa dichiarazione al proprio datore di lavoro, il bonus di 200 euro in busta paga. Le persone che nel mese di luglio non hanno ricevuto il bonus, ma hanno tuttavia fatto richiesta e sono stati oggetto di un rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio e che fino al 18 maggio non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 – in generale il presupposto alla base per la richiesta e la somministrazione del contributo – potranno ricevere il contributo.

A tal proposito e con tutte le indicazioni operative l’Inps ha pubblicato la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022 che chiarisce le modalità per ricevere il bonus 200 euro. Il lavoratore dipendente, anche se attualmente con datore di lavoro diverso dal quello del mese di luglio, dovrà dichiarare di non aver già usufruito del bonus previsto dal decreto aiuti n. 31 e 32, che egli è stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022, anche se relativa ad eventi precedenti al 1 gennaio 2022 e proseguiti dopo il 18 maggio 2022 e di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’INPS.