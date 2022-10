Oroscopo Paolo Fox Martedì 11 Ottobre 2022: Cancro stanco

Ariete Giornata interessante in amore, ma Venere in opposizione chiede ancora un po’ di pazienza. Se c’è una persona che vi piace, questo forse non è il momento migliore per farvi avanti. Abbiate fiducia perché presto tutto si aggiusta. Non ci sono soluzioni sul lavoro, guardatevi intorno. Forse è il caso di cambiare aria.

Toro Le passioni nascono e rinascono ma in amore qualcosa non va. Forse dovreste parlare con il partner e capire cosa non funziona. Sul lavoro potreste prendere tutto di petto. Rischiate però di litigare con chi vi circonda.

Gemelli Vivete appieno l’amore, senza sollevare polemiche inutili. Con la Luna favorevole si può fare di più al lavoro. Magari può essere il momento giusto per riallacciare rapporti importanti, anche solo di amicizia.

Cancro Per le coppie che si vogliono bene può essere il momento giusto per parlarsi e capire cosa non sta più funzionando. Ci sono infatti tanti nodi che devono venire al pettine. Sul lavoro c’è tanta stanchezza: siete stanchi della solita routine.

Leone In una relazione dovete calibrare bene le parole ed evitare di dirne qualcuna di troppo. Potreste, anche senza volerlo, ferire il partner. Aspettate prima di dire cose che non sono giuste, non siate impulsivi, specie sul lavoro.

Vergine Con questa Luna favorevole ci sono tante belle intese da affinare e consolidare. Siete equilibrati e determinati, e questo si vede chiaramente dai rapporti con i colleghi. Riuscirete a farvi notari dai vostri superiori.

Bilancia Giornata perfetta per parlare di sentimenti. Tante cose sono cambiate nella vostra carriera e tante cambieranno nel corso dei prossimi mesi. Dovete solo avere il coraggio delle vostre azioni e di prendere decisioni rischiose ma vincenti.

Scorpione Non è il caso di agitare troppo le acque in questi giorni, perché sono già abbastanza torbide. Potreste rimettere in discussione tutto. C’è da risolvere qualche diatriba al lavoro, fatelo subito.

Sagittario Fase di grande recupero in ambito sentimentale. Potrebbero arrivare chiamate per nuovi e inaspettati lavori. Forse è il caso di rimboccarsi le maniche, non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Capricorno Inizia per voi una fase di grande recupero. Potete fare e portare a termine molte cose, anche più di quanto pensate. O magari recuperare un rapporto ormai logoro, anche di amicizia.

Acquario Mantenete la calma, inutile litigare con il partner. Sul lavoro, se non riesci a chiudere certi contratti, forse è perché non siete dell’umore giusto. Avreste bisogno di una pausa, per poi ripartire al meglio.