Samuel Peron dopo lo scontro Zanicchi-Lucarelli: “Non avevo capito fosse un insulto”

E dopo le scuse di Iva Zanicchi, anche il ballerino Samuel Peron è intervenuto su quanto accaduto a Ballando con le Stelle. Durante la prima puntata, al termine dell’esibizione, Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo parere e dato uno zero alla coppia. A quel punto, la Zanicchi, ridendo e abbracciando Peron, ha commentato all’orecchio del ballerino con un “tr*ia“ captato però abbastanza chiaramente dal microfono.

Il giorno dopo sono arrivate le scuse della cantante: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria“.

Sulla questione è poi intervenuto Peron che, ospite a Oggi è un altro giorno, ha dichiarato: “Io non avevo capito che fosse un insulto contro Selvaggia. Pensavo fosse un intercalare riferito al voto della giuria.” “Quando incontri Selvaggia che cosa le dirai?” , ha chiesto la Bortone a Peron che ha risposto: “Se mi permette un po’ di confidenza le darò una stretta di mano e due baci sulle guance e via e si riparte da capo”. “Quindi niente scuse?” “Mi dispiace magari per i toni con i quali mi sono posto nei confronti della giuria, perché ero preso dalla foga. Ma lì c’è brusio e tutto quanto, finisci la performance hai un confronto con la giuria e quindi i toni si alzano. Ma non per questo si arriva ad avere un confronto tale come quello che sta andando avanti“, ha risposto Peron.