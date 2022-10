Ballando con le Stelle, 1°puntata: le lacrime di Selvaggia Lucarelli

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuovissima edizione di Ballando con le Stelle, che si riconferma uno dei programmi Rai più amati di sempre. La partenza è iniziata a ritmo pieno e serrato, tant’è che nel corso della puntata vi è stato un susseguirsi di colpi di scena. Ad essere rimasta maggiormente “sconvolta” è stata però Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme il perché.

Nel nuovo cast di Ballando con le Stelle figura il nome di Lorenzo Biangiarelli, ovvero il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che ieri sera ha fatto coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina dove si sono esibiti con una bachata.

Nel vederlo la Lucarelli non è riuscita a trattenere le lacrime, scusandosi subito dopo: “Non so perché mi fa questo effetto”. Prontamente, però, è intervenuta Milly Carlucci, che ha rassicurato la giurata affermando che si tratta di una reazione del tutto naturale e comprensibile.

Seppur gli altri giudici hanno sollevato alcune critiche all’esibizione di Lorenzo Biagiarelli, riguardanti soprattutto una mancanza di passionalità; dopo essere “tornata in sé”, Selvaggia Lucarelli non ha mancato di ironizzare anche lei sulla performance. “Per me la sensualità era a posto, perché il troppo stroppia. Anzi, secondo me un po’ meno, così il percorso è in crescita”– ha commentato.

Naturalmente, però, non sono stati in pochi a criticare questa scelta di casting, affermando che ci potrebbe essere dei favoreggiamenti. Non a caso anche il Codacons si è voluto schiarare contro, ed ha richiesto la sospensione della giornalista e opinionista come giurata. Ma la Lucarelli non sembra aver dato molta importanza alle accuse, affermando solo che “ogni anno se ne inventano uno” e ribadendo che, nel corso dell’edizione sarà assolutamente imparziale “Se uno balla di merda, balla di merda”.

Insomma, quest’anno Ballando con le Stelle è già iniziato con il botto, e le emozioni non potranno che accrescere di puntata in puntata, potendo contare anche sulla presenza di ospiti prestigiosi. Anzi, proprio ieri sera Milly Carlucci ha “ingaggiato” Ivan Zazzaroni per convincere l’ex calciatore e ora noto allenatore della Roma, José Mourinho, per prendere parte in quanto ospite al programma.