Salernitana-Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida cruciale in ottica salvezza quella tra Salernitana e Verona, due squadre in un periodo non particolarmente felice e a caccia di punti importanti per allontanarsi dalle zone calde di classifica. Dopo un promettente inizio di stagione, i granata sono infatti reduci da numerosi passi falsi, mentre gli scaligeri sembrano solo lontani parenti della squadra rivelazione dell’anno scorso. Sfida che, molto probabilmente, segnerà anche i destini dei due tecnici sulle rispettive panchine, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Qui Salernitana

Dia recupera dopo l’allarme in settimana per una lieve contusione e sarà regolarmente al centro dell’attacco granata con il dubbio Piatek-Bonazzoli come partner del senegalese. Ancora out Bohinen dalla lista dei convocati mentre in difesa Nicola può contare di nuovo su Fazio e il recupero dell’argentino diventa cruciale per una difesa alla ricerca di un leader dopo le sbavature delle ultime settimane.

Qui Verona

Faraoni è tra i convocati ma non al meglio, possibile chance per Hrustic e per il grande ex di giornata Simone Verdi dal 1′ alle spalle dell’unica punta Henry. Sulle corsie laterali agiranno Lazovic e Doig.

Le Probabili Formazioni di Salernitana-Verona

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All: Nicola

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry. All: Cioffi.

Dove vederla

Salernitana – Hellas Verona si disputerà domenica 9 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.