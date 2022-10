Milan-Juventus, dove vederla in tv

Una classica del calcio italiano torna a regalare emozioni ai tanti appassionati di Serie A: Milan-Juventus è il big match di questa giornata di Serie A. Scopriamo insieme dove poter vedere la partita.

Dove vederla

Milan-Juventus sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN. Niente diretta Sky, dunque, per il match previsto per domani a San Siro a partire dalle ore 18.