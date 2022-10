Milan-Juventus, le probabili formazioni del match

Umori altalenanti e prestazioni da migliorare: l’infrasettimanale di Champions League regala due stati d’animo differenti a Milan e Juventus, pronte a sfidarsi nel super match di questa giornata di campionato.

Alle 18 scenderà in campo un Diavolo flagellato dagli infortuni e reduce dal secco 3-0 di Stamford Bridge; dall’altro lato una Juventus che dopo il largo successo con il Bologna, si è ripetuta contro il Maccabi Haifa, guadagnando i primi 3 punti della sua campagna europea.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

QUI MILAN – Tra i tantissimi infortunati di casa Milan, l’unico che riuscirà a scendere in campo nella super sfida delle 18 è Theo Hernandez. Rimangono ancora fuori Maignan, Calabria, Kjaer e Saelemaekers, oltre ai lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic. Davanti si va verso la conferma di Krunic come ala destra, ma attenzione a Messias, recuperato e probabilmente partente dalla panchina.

QUI JUVENTUS – Allegri è alla ricerca di continuità di risultati e il 3-5-2 sembra essere il modulo prescelto. Al centro del campo spazio a Paredes, con Cuadrado e Kostic scelti come esterni a tutta fascia. In attacco Milik va verso il recupero e dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Vlahovic. Ancora assente Di Maria, squalificato per due giornate dopo l’espulsione di Monza.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.