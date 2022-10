Sassuolo-Inter, le probabili formazioni del match

Tra poche ore inizierà la prima partita della nona giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 15:00, al Mapei Stadium il pubblico potrà assistere a Sassuolo-Inter. I padroni di casa arrivano dal roboante risultato positivo conquistato contro la Salernitana, nonostante la mancanza di alcuni giocatori importanti come Berardi e Troare. L’Inter invece deve ripartire dalla miracolosa vittoria in Chiampions League contro il Barcellona.

Dionisi confida ancora negli stessi undici che hanno mattato la Salernitana la settimana scorsa. In difesa ormai promosso definitivamente Erlic, mentre Thorstvedt sta diventando sempre più certezza del centrocampo. In attacco altra occasione per Ceide.

Torna la turnazione in porta per l’Inter, questa volta dovrebbe scendere in campo Handanovic. In difesa avvantaggiato Acerbi su De Vrij, mentre Dumfries torna titolare al posto di Darmian. Attacco obbligato con Lautaro e Dzeko dopo l’infortunio di Correa in Champions.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Inter.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Antiste. Indisponibili: Traore, Muldur, Defrel, Berardi. Squalificati: – Diffidati: –

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Onana, Botis, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, A.Stankovic, Gagliardini, Mkhitaryan, V.Carboni, Curatolo. Indisponibili: Dalbert, Cordaz, Lukaku, Brozovic, Correa. Squalificati: Brozovic Diffidati:–

ARBITRO: Sozza di Seregno

Guardalinee: Valeriani e Dei Giudici

Quarto uomo: Colombo

Var: Guida

Avar: Maggioni

TV: Dazn