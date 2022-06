Raffaella Carrà, uno show per gli 80 anni: Milly Carlucci conduce Fiesta!

Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, è stata una delle figure più iconiche del mondo televisivo italiano. Ecco perché, da mesi, si sta lavorando alla realizzazione di un programma televisivo che miri ad omaggiare, ricordare ed onorare la conduttrice di “CARRAMBA! CHE FORTUNA”.

Raffaella Carrà: chi condurrà lo show a lei dedicato?

A condurre lo spettacolo in questione, che andrà in onda in una sola serata, ci sarà Milly Carlucci.

Quando andrà in onda?

Inizialmente era stato detto che lo show in memoria della conduttrice di Carramba, il cui titolo provvisorio è Fiesta, sarebbe andato in onda il 5 luglio di quest’anno, in occasione del primo anniversario della sua morte.

Raffaella Carrà: la messa in onda è slittata al 18 giugno del 2023

A quanto pare, stando a ciò che leggiamo su Blogo, è stata scelta la data del 18 giugno dell’anno prossimo, giorno in cui Raffaella avrebbe compiuto 80 anni.

Raffaella Carrà (Televisione)