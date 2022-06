Squid Game diventa reale: ecco come iscriversi

Dopo il successo della prima stagione e in attesa della seconda, Netflix ha deciso di fare un passo avanti: la piattaforma ha annunciato un reality show ispirato a Squid Game.

I casting sono aperti: sul sito squidgamecasting.com ci si può registrare in tre sezioni: Stati Uniti, Regno Unito o resto del mondo.

Per poter partecipare è necessario conoscere la lingua inglese.

Nel forum viene specificato che questo, prima di essere un reality show, è un «esperimento sociale». E poi viene anche fornito qualche dettaglio in più:

«I giocatori saranno immersi nell’iconico universo di Squid Game e non sapranno mai cosa accadrà dopo. Qui si sfideranno in una serie di giochi mozzafiato per diventare gli unici sopravvissuti e vincere un premio in denaro in grado di cambiare la loro vita». Dopo questa frase c’è un asterisco che rimanda a una nota dove si spiega ancora che i giocatori, anche sconfitti, rimarranno illesi. Il lancio del reality si conclude con un avvertimento: «Con una fortuna in palio, chi sarà un alleato, di chi ti fiderai e chi tradirai in questa gara che metterà alla prova il tuo carattere?».