Sanremo, De Martino annuncia i Big l’11 dicembre su Rai1

di Redazione ZON

In sintesi. Stefano De Martino annuncerà i Big del Festival di Sanremo l’11 dicembre 2026, alle 21.30 su Rai1, dal Casinò di Sanremo. L’annuncio avviene durante la finale di “Sarà Sanremo”, con Mariasole Pollio al fianco di De Martino. Nella stessa serata si svolge anche la finale di Sanremo Giovani, con sei giovani in gara.

I punti chiave Stefano De Martino annuncia i Big del Festival di Sanremo l’11 dicembre 2026.

La finale di “Sarà Sanremo” va in onda alle 21.30 su Rai1, in prima serata, dal Casinò di Sanremo.

Mariasole Pollio affianca Stefano De Martino nella serata dell’11 dicembre 2026.

La finale di Sanremo Giovani si svolge l’11 dicembre 2026, con sei giovani in gara.

Il vincitore di Sanremo Giovani è il 24esimo artista tra i Big in gara al Festival di Sanremo.

Stefano De Martino annuncerà i Big del prossimo Festival di Sanremo l’11 dicembre 2026, alle 21.30 su Rai1, durante la finale di “Sarà Sanremo”.

L’appuntamento si tiene al Casinò di Sanremo e definirà l’intero cast della kermesse di febbraio.

Data, orario e dove vedere l’annuncio dei Big

La serata dell’11 dicembre 2026 va in onda in prima serata su Rai1. L’inizio è fissato alle 21.30, dal Casinò di Sanremo.

Dato Dettaglio Data 11 dicembre 2026 Orario 21.30 Canale Rai1, in prima serata Luogo Casinò di Sanremo Programma finale di “Sarà Sanremo” Al fianco di De Martino Mariasole Pollio

A comunicare la data è stato lo stesso De Martino, in un video diffuso sui canali social della Rai. Accanto a lui l’11 dicembre 2026 ci sarà Mariasole Pollio.

La finale di Sanremo Giovani si gioca nella stessa sera

La serata dell’11 dicembre 2026 non sarà dedicata soltanto all’annuncio dei Campioni. Andrà in scena anche la finale di Sanremo Giovani.

I giovani in gara sono sei. Nel video, De Martino ha detto: “Quella sera ci sarà anche la sfida tra i 6 giovani in gara”.

Il vincitore di Sanremo Giovani sarà il 24esimo artista tra i Big in gara al Festival. Per questo la finale completa il cast della kermesse di febbraio, insieme ai nomi che De Martino svelerà nella stessa serata.

Domande frequenti Quando vengono annunciati i Big di Sanremo? Stefano De Martino annuncia i Big del Festival di Sanremo l’11 dicembre 2026. L’annuncio avviene durante la finale di “Sarà Sanremo”, in onda alle 21.30 su Rai1. Dove si vede l’annuncio dei Big di Sanremo? L’annuncio va in onda su Rai1, in prima serata, l’11 dicembre 2026 alle 21.30. La serata si tiene al Casinò di Sanremo. Chi presenta la finale di Sarà Sanremo? La serata dell’11 dicembre 2026 vede protagonista Stefano De Martino, che annuncia i Big. Al suo fianco c’è Mariasole Pollio. Quanti giovani partecipano alla finale di Sanremo Giovani? I giovani in gara alla finale di Sanremo Giovani sono sei. La finale si gioca l’11 dicembre 2026, nella stessa serata dell’annuncio dei Big. Il vincitore di Sanremo Giovani va al Festival di Sanremo? Sì, il vincitore di Sanremo Giovani diventa il 24esimo artista tra i Big in gara al Festival di Sanremo. La sua vittoria completa il cast, insieme ai nomi che Stefano De Martino svela l’11 dicembre 2026.

Fonte: ANSA.it