FantaSanremo 2027: dal 16 novembre 2026 arriva il TotoFestival, tornano i cambi di formazione ogni sera

di Redazione ZON

In sintesi. Il FantaSanremo 2027 parte il 16 novembre 2026 con il TotoFestival, una sfida a pronostici sui cantanti in gara del Festival di Sanremo 2027. Per le cinque serate del Festival tornano i cambi di formazione quotidiani e debuttano i bonus ispirati ai meme dell’edizione precedente. Il TotoFestival non prevede premi economici.

I punti chiave Il FantaSanremo 2027 parte il 16 novembre 2026 con il TotoFestival, una sfida a pronostici sul cast del Festival di Sanremo 2027.

Il TotoFestival non prevede premi economici né riconoscimenti particolari.

Il FantaSanremo 2027 ripristina i cambi di formazione quotidiani nelle cinque serate del Festival, perché tutti i 24 cantanti in gara si esibiranno in ciascuna serata.

I bonus ispirati ai meme richiamano l’edizione precedente del Festival; l’elenco dei gesti che daranno punti non è definitivo.

I nomi dei 24 Big di Sanremo 2027 possono essere comunicati dal 29 novembre 2026; l’annuncio spetta a Stefano De Martino.

Il FantaSanremo 2027 parte il 16 novembre 2026 con il TotoFestival, una sfida a pronostici sui cantanti in gara. Tornano i cambi di formazione quotidiani e arrivano i bonus sui meme.

Che cos’è il TotoFestival e fino a quando si può giocare

Il TotoFestival è la nuova sfida del FantaSanremo dedicata ai pronostici sul cast del Festival di Sanremo 2027. Resta accessibile fino agli ultimi istanti prima dell’annuncio ufficiale dei concorrenti.

I giocatori possono quindi modificare le proprie previsioni mentre continuano a circolare indiscrezioni sui possibili partecipanti.

Il TotoFestival non prevede premi economici né riconoscimenti particolari. Secondo Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del FantaSanremo, l’unica vera soddisfazione sarà dimostrare di aver previsto le scelte del direttore artistico.

Perché tornano i cambi di formazione ogni sera

Nel 2027 il FantaSanremo restituisce ai giocatori la possibilità di modificare la formazione ogni giorno, durante le cinque serate del Festival. Nell’edizione precedente questa funzione, molto richiesta, era stata limitata.

La ragione è nel nuovo regolamento del Festival: tutti i 24 cantanti in gara si esibiranno in ciascuna serata. I partecipanti potranno così intervenire sulle proprie scelte senza essere penalizzati dall’assenza di alcuni artisti dal programma.

Quali bonus ispirati ai meme sono in arrivo

Il FantaSanremo 2027 introduce bonus ispirati ai momenti più memorabili dell’edizione precedente, compresi alcuni episodi diventati virali sui social. Piccinini ha citato Tony Pitoni, Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci, artisti legati ad alcuni dei meme dell’ultimo Festival.

Quali gesti o situazioni garantiranno punti aggiuntivi non è ancora stato chiarito. Tra le idee prese in considerazione ci sono le incursioni sul palco di Fru, alcuni momenti della Gialappa’s Band e il ritorno del Divano, che gli organizzatori sperano di rivedere all’Ariston. L’elenco non è definitivo.

Sono già annunciati omaggi a Pippo Baudo e al maestro Beppe Vessicchio. Per la serata delle Cover e per quella dell’Eurovision verranno studiati bonus specifici.

Gli organizzatori definiranno il regolamento dettagliato solo dopo aver conosciuto il cast completo e gli eventuali ospiti delle serate speciali.

Quando saranno annunciati i 24 Big di Sanremo 2027

Secondo il regolamento, i nomi dei 24 Big di Sanremo 2027 possono essere comunicati a partire dal 29 novembre 2026. L’annuncio spetta a Stefano De Martino, alla guida del suo primo Festival di Sanremo.

È circolata un’ipotesi diversa dalla tradizionale presentazione durante il Tg1. De Martino potrebbe svelare l’intero cast nella prima serata di Sarà Sanremo, in programma venerdì 11 dicembre 2026 su Rai 1. Questa possibilità non ha ricevuto una conferma ufficiale.

Domande frequenti Quando parte il TotoFestival del FantaSanremo 2027? Il TotoFestival parte il 16 novembre 2026. È una sfida a pronostici sul cast del Festival di Sanremo 2027 e resta accessibile fino agli ultimi istanti prima dell’annuncio ufficiale dei concorrenti. Il TotoFestival del FantaSanremo ha dei premi? No, il TotoFestival non prevede premi economici né riconoscimenti particolari. Secondo Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del FantaSanremo, l’unica vera soddisfazione sarà dimostrare di aver previsto le scelte del direttore artistico. Al FantaSanremo 2027 si può cambiare la formazione ogni sera? Sì, nel 2027 il FantaSanremo restituisce ai giocatori la possibilità di modificare la formazione ogni giorno, durante le cinque serate del Festival. Il motivo è il nuovo regolamento: tutti i 24 cantanti in gara si esibiranno in ciascuna serata. Quali sono i bonus meme del FantaSanremo 2027? I bonus sono ispirati ai momenti più memorabili dell’edizione precedente, compresi alcuni episodi virali sui social. Quali gesti daranno punti non è ancora stato chiarito: tra le idee ci sono le incursioni di Fru, momenti della Gialappa’s Band e il ritorno del Divano. Sono già annunciati omaggi a Pippo Baudo e a Beppe Vessicchio. Quando saranno annunciati i 24 Big di Sanremo 2027? Secondo il regolamento, i nomi possono essere comunicati a partire dal 29 novembre 2026, e l’annuncio spetta a Stefano De Martino. Un’ipotesi non confermata ufficialmente prevede la rivelazione del cast nella prima serata di Sarà Sanremo, venerdì 11 dicembre 2026 su Rai 1.

Fonte: BadTaste