Minerva – La Scuola, la serie Netflix nel liceo militare di Napoli: trama, cast e uscita

di Redazione ZON

In sintesi. Minerva – La Scuola è una serie teen drama italiana di Netflix in otto episodi, diretta da Ivan Silvestrini e distribuita dal 22 settembre 2026. La serie è ambientata in un liceo militare immaginario di Napoli e prodotta da Roberto Sessa per Picomedia. Le riprese si sono svolte alla Reggia di Portici e a Villa Campolieto a Ercolano.

I punti chiave Minerva – La Scuola è una serie teen drama italiana di Netflix composta da otto episodi, distribuita dal 22 settembre 2026.

Ivan Silvestrini dirige la serie, mentre la sceneggiatura è firmata da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero.

Roberto Sessa produce Minerva – La Scuola per Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle.

Le prime due puntate di Minerva – La Scuola sono state presentate in anteprima al Giffoni Film Festival a luglio 2026.

Le riprese di Minerva – La Scuola si sono svolte in gran parte alla Reggia di Portici, con Villa Campolieto a Ercolano tra le location.

Minerva – La Scuola è la nuova serie teen drama italiana di Netflix, ambientata in un liceo militare immaginario di Napoli. Gli otto episodi, diretti da Ivan Silvestrini, sono distribuiti dal 22 settembre 2026.

La serie è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle. Le prime due puntate sono state presentate in anteprima al Giffoni Film Festival a luglio 2026. Il trailer è stato diffuso a settembre 2026.

Di cosa parla la serie ambientata nel liceo militare di Napoli

Al liceo Minerva la giornata comincia con l’alzabandiera, gli abiti civili spariscono e i telefoni non fanno parte della quotidianità. Anche innamorarsi può trasformarsi in una violazione delle regole.

Salvo, interpretato da Ciro Minopoli, arriva da una casa famiglia. Entra al Minerva non per vocazione militare, ma per scoprire che cosa sia accaduto al suo migliore amico.

Vincenzo, interpretato da Biagio Venditti, aderisce alla logica dell’istituto perché vuole seguire la carriera del padre.

Camilla, interpretata da Margherita Buoncristiani, arriva da Milano. Il padre la manda al Minerva perché venga «riformata».

La sceneggiatura è firmata da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero.

Chi c’è nel cast di Minerva – La Scuola

Accanto a Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani, il cast giovane comprende Giulio Brizzi, Nicole Malaj, Beatrice Savignani, Simone Secce e Alicia Edogamhe.

Gli interpreti adulti sono Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Raiz e Michele Rosiello. Nella serie vestono i panni di ufficiali e insegnanti del Minerva, incaricati di formare i ragazzi.

Alla regia c’è Ivan Silvestrini, che ha lavorato sulla serialità di Mare Fuori. Il suo curriculum comprende anche la serie Netflix Zero.

Dove è stata girata la serie tra Portici ed Ercolano

Gran parte delle riprese di Minerva – La Scuola si è svolta alla Reggia di Portici, in provincia di Napoli. Tra le location c’è anche Villa Campolieto a Ercolano. Le due dimore storiche diventano gli ambienti del liceo Minerva.

Durante il Giffoni Film Festival cast, autori, regista e produzione hanno accompagnato la stampa proprio attraverso la Reggia di Portici.

Domande frequenti Quando esce Minerva – La Scuola su Netflix? Gli otto episodi di Minerva – La Scuola sono distribuiti su Netflix dal 22 settembre 2026. Le prime due puntate erano state presentate in anteprima al Giffoni Film Festival a luglio 2026. Di cosa parla Minerva – La Scuola? Minerva – La Scuola è un teen drama ambientato nel liceo militare immaginario Minerva, a Napoli. Tra alzabandiera, regole rigide e assenza dei telefoni, i ragazzi affrontano storie personali: Salvo cerca di scoprire che cosa sia accaduto al suo migliore amico. Chi sono gli attori di Minerva – La Scuola? I protagonisti sono Ciro Minopoli (Salvo), Biagio Venditti (Vincenzo) e Margherita Buoncristiani (Camilla). Gli interpreti adulti sono Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Raiz e Michele Rosiello. Dove è stata girata Minerva – La Scuola? Gran parte delle riprese di Minerva – La Scuola si è svolta alla Reggia di Portici, in provincia di Napoli. Tra le location c’è anche Villa Campolieto a Ercolano: le due dimore storiche diventano gli ambienti del liceo Minerva. Chi è il regista di Minerva – La Scuola? Il regista di Minerva – La Scuola è Ivan Silvestrini, che ha lavorato sulla serialità di Mare Fuori. Il suo curriculum comprende anche la serie Netflix Zero.