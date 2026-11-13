Gli Anelli del Potere 3, il finale dell’episodio 4 spiegato: Theo uccide Arondir, Marnûkh muore e Celeborn torna

di Redazione ZON

In sintesi. Nel finale dell’episodio 4 della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, intitolato Gundabad, Theo uccide l’Elfo Arondir su ordine di Sauron. Marnûkh muore, mentre Galadriel e il marito Celeborn fuggono grazie a una Grande Aquila. Prime Video ha pubblicato i primi quattro episodi l’11 novembre 2026.

I punti chiave Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin, uccide l’Elfo Arondir su ordine di Sauron nel finale dell’episodio 4, intitolato Gundabad.

Prime Video ha pubblicato i primi quattro episodi della terza stagione de Gli Anelli del Potere l’11 novembre 2026, tutti insieme.

L’Orco Marnûkh muore a Gundabad dopo aver deciso di tradire Sauron, ma Maitalle è già morta e le informazioni cercate non si possono recuperare.

Galadriel e Celeborn, marito di Galadriel, sopravvivono e fuggono da Gundabad grazie all’intervento di una Grande Aquila.

Thráin sconfigge il fratello Durin IV e conquista il controllo di Khazad-dûm dopo un accordo segreto con Sauron.

Nel finale dell’episodio 4 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, intitolato Gundabad, Theo uccide l’Elfo Arondir su ordine di Sauron.

Prime Video ha pubblicato i primi quattro episodi della terza stagione l’11 novembre 2026, tutti insieme. Questo articolo contiene spoiler importanti sull’episodio 4.

Theo è il guerriero mascherato e Sauron lo conquista con la rabbia

Durante lo scontro, uno dei misteriosi guerrieri al servizio dell’Oscuro Signore rivela la propria identità: dietro la maschera c’è Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin. La trasformazione era stata anticipata negli episodi precedenti.

Dopo la morte di Bronwyn e gli anni sotto il dominio númenóreano, Theo ha sviluppato una profonda rabbia verso il mondo. Sauron la alimenta facendo leva sulla domanda che Theo si porta dietro dall’infanzia: chi era davvero suo padre?

Sauron usa la negromanzia e sostiene che il padre di Theo sia stato ucciso da Bronwyn. Questa versione non viene confermata come verità assoluta, e Sauron potrebbe aver manipolato gli eventi per guadagnarsi la fiducia di Theo.

C’è poi una seconda scoperta, che sembra sorprendere persino Sauron: Theo discenderebbe da una stirpe nobile dotata di particolari capacità magiche. Questa origine potrebbe spiegare perché Sauron lo consideri un candidato per uno dei Nove Anelli destinati agli Uomini.

Arondir muore per mano di Theo, ma resta il dubbio sulla libertà di scelta

Arondir, che per anni è stato una figura paterna per Theo, cerca di convincerlo a togliersi l’Anello e a lasciare Sauron. Per un istante sembra che Theo possa ascoltarlo.

Poi arriva Sauron e ordina a Theo di uccidere Arondir. Theo obbedisce e trafigge l’Elfo, in una scena che chiude il loro rapporto.

Resta da capire se Theo abbia agito perché costretto dal potere dell’Anello o perché una parte di lui voleva vendicarsi. Tyroe Muhafidin, in un’intervista a TV Insider, ha detto di ritenere Theo ancora capace di decidere da solo. Secondo l’attore, Theo attribuisce ad Arondir parte delle responsabilità della propria sofferenza.

Ismael Cruz Córdova, che interpreta Arondir, ha un parere leggermente diverso. Secondo lui, la comparsa di Sauron riduce drasticamente la libertà di Theo.

Marnûkh muore, Galadriel e Celeborn fuggono e Thráin prende Khazad-dûm

L’episodio chiarisce che Marnûkh aveva davvero deciso di tradire Sauron. L’Orco non preparava un inganno contro Galadriel e Arondir: voleva ostacolare il Signore Oscuro, per la brutalità crescente con cui Sauron tratta gli Orchi, usati come strumenti sacrificabili.

Marnûkh muore durante gli eventi di Gundabad. Il suo sacrificio non permette però di raggiungere l’obiettivo iniziale: Maitalle è già morta e le informazioni cercate non si possono più recuperare.

Galadriel e Celeborn sopravvivono e fuggono grazie all’intervento di una Grande Aquila. Il ritorno di Celeborn, marito di Galadriel, è una delle rivelazioni più importanti dell’episodio.

A Khazad-dûm, intanto, Thráin affronta il fratello Durin IV, lo sconfigge e conquista il controllo del regno nanico. Thráin ha stretto un accordo segreto con Sauron, che spera di usare il nuovo sovrano per riportare alla luce i Sette Anelli destinati ai Nani.

Il destino di Theo è la questione che resta aperta

Il finale lascia in sospeso il futuro di Theo: il ragazzo che cercava solo di proteggere sua madre potrebbe diventare uno dei servitori più temuti di Sauron.

Domande frequenti Chi uccide Arondir negli Anelli del Potere 3? Arondir viene ucciso da Theo nel finale dell’episodio 4, intitolato Gundabad. Theo trafigge l’Elfo su ordine di Sauron, subito dopo che Arondir ha cercato di convincerlo a togliersi l’Anello e a lasciare Sauron. Chi è il guerriero mascherato negli Anelli del Potere 3? Il guerriero mascherato è Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin. Durante lo scontro di Gundabad rivela la propria identità, dopo che Sauron ha alimentato la sua rabbia facendo leva sulla domanda su chi fosse davvero suo padre. Perché Marnûkh muore negli Anelli del Potere 3? Marnûkh muore durante gli eventi di Gundabad, nell’episodio 4. L’Orco aveva davvero deciso di tradire Sauron per la brutalità con cui il Signore Oscuro tratta gli Orchi, ma il suo sacrificio non raggiunge l’obiettivo iniziale perché Maitalle è già morta. Quando è uscito l’episodio 4 degli Anelli del Potere 3? Prime Video ha pubblicato i primi quattro episodi della terza stagione de Gli Anelli del Potere l’11 novembre 2026. Gli episodi sono stati resi disponibili tutti insieme. Celeborn torna negli Anelli del Potere 3? Sì, Celeborn, marito di Galadriel, ritorna nell’episodio 4 e il suo ritorno è una delle rivelazioni più importanti dell’episodio. Celeborn e Galadriel sopravvivono a Gundabad e fuggono grazie a una Grande Aquila.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste