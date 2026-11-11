Tata Carolina, la serie con Carolina Benvenga: date e orari su Rai Yoyo e Netflix

di Redazione ZON

In sintesi. La serie «Tata Carolina», con Carolina Benvenga, va in onda dal 12 al 21 dicembre 2026 su Rai Yoyo e RaiPlay, con un episodio al giorno alle 20.45. Ogni puntata dura 25 minuti. Dal 22 dicembre 2026 l’intera serie, composta da dieci episodi, sarà disponibile su Netflix.

I punti chiave La serie Tata Carolina debutta il 12 dicembre 2026 su Rai Yoyo e RaiPlay, con un episodio al giorno alle 20.45 fino al 21 dicembre 2026.

La serie Tata Carolina ha dieci episodi da 25 minuti ciascuno.

Netflix rende disponibile l’intera serie Tata Carolina dal 22 dicembre 2026.

Sony Music pubblica l’11 dicembre 2026 l’album «Tata Carolina – Colonna sonora ufficiale», con tutti i brani della serie.

Carolina Benvenga porta lo spettacolo «Un magico Natale con Carolina» al Teatro Brancaccio di Roma l’8 dicembre 2026.

Tata Carolina, la nuova serie con Carolina Benvenga, debutta il 12 dicembre 2026 su Rai Yoyo e RaiPlay con dieci episodi, uno al giorno alle 20.45. Dal 22 dicembre 2026 l’intera serie sarà disponibile anche su Netflix.

Quando e dove vedere Tata Carolina, giorno per giorno

I dieci episodi di Tata Carolina vanno in onda dal 12 al 21 dicembre 2026, con un appuntamento quotidiano alle 20.45 su Rai Yoyo e in contemporanea su RaiPlay. Ogni episodio dura 25 minuti. La serie è stata presentata a Roma il 10 novembre 2026.

Data Cosa Dove 8 dicembre 2026 Spettacolo «Un magico Natale con Carolina» Teatro Brancaccio, Roma 11 dicembre 2026 Album «Tata Carolina – Colonna sonora ufficiale» (Sony Music) Disponibile in uscita Dal 12 al 21 dicembre 2026 Un episodio al giorno alle 20.45 Rai Yoyo e RaiPlay Dal 22 dicembre 2026 Intera serie Netflix

Una tata che bussa alla porta dei Pallotti

La serie racconta la quotidianità della famiglia Pallotti: Carlo, professore universitario interpretato da Stefano Pesce, Sandra, imprenditrice della moda interpretata da Aurora Peres, e i tre figli Daniel, Tea e Bibi. Un giorno alla porta bussa una tata che nessuno ricorda di aver chiamato.

Quella tata è Tata Carolina, interpretata da Carolina Benvenga, e arriva con Arturo, un amico immaginario che solo la piccola Bibi riesce a vedere. Nel cast ci sono anche Andrea Dianetti, i giovani interpreti Uwadiegwu, Rossi e Tosoni e Barbara Alberti.

La regia di Tata Carolina è di Matteo Gentiloni. L’idea originale è di Carolina Benvenga e Diego Malara, la produzione di Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos, con la collaborazione di Rai Kids e la partecipazione di Netflix. Ogni stagione racconterà la vicenda di un nucleo familiare diverso.

Perché Carolina Benvenga parla di una Mary Poppins 3.0

Carolina Benvenga ha spiegato che l’ambizione era «cercare di fare una specie di Mary Poppins 3.0». Secondo l’attrice, Tata Carolina non è «quella che ne sa più di te», ma quella che aiuta a capire che ci sono modi diversi di vedere le stesse situazioni.

L’idea è nata nel luglio 2023 durante una riunione negli uffici di Fabula Pictures con Diego Malara. Carolina Benvenga aveva in braccio la figlia di un mese: «Ho pensato: perché non farlo davvero?», ha ricordato, riferendosi al soprannome di «tata della tv».

Il direttore di Rai Kids Roberto Genovesi ha detto che la qualità delle fiction per bambini di Rai Yoyo e Rai VIBE è «al pari di quelle per gli adulti». Il regista Matteo Gentiloni ha dichiarato di aver voluto qualcosa di «leggermente più credibile» rispetto ai colori supersaturi e alla recitazione sopra le righe tipici del genere.

Canzoni inedite, album e teatro: gli altri impegni di Carolina Benvenga

In Tata Carolina tutte le canzoni sono inedite e ogni episodio ha un brano legato al tema affrontato. Per Carolina Benvenga «la musica è un po’ il cuore del progetto».

L’11 dicembre 2026 Sony Music pubblica l’album «Tata Carolina – Colonna sonora ufficiale», con tutti i brani della serie. L’8 dicembre 2026 Carolina Benvenga sarà al Teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo «Un magico Natale con Carolina». Altre sue canzoni usciranno nel 2027.

Guardando avanti, l’attrice ha detto che Sanremo è «un sogno presente nella lista»: le piacerebbe salire sul palco dell’Ariston sia come conduttrice sia come cantante.