The Body su Netflix, la miniserie horror con le studentesse di una scuola cattolica

di Redazione ZON

In sintesi. The Body è una miniserie horror di Netflix in otto episodi, disponibile dall’11 novembre 2026. Creata da Quinn Shephard, racconta di studentesse di una scuola cattolica che, dopo un rituale di iniziazione della squadra di danza, hanno visioni profetiche. La comunità cade nel panico e la serie si chiede se il fenomeno sia soprannaturale.

I punti chiave The Body è una miniserie horror di Netflix composta da otto episodi, disponibile dall’11 novembre 2026.

Quinn Shephard ha creato The Body ed è l’autrice della miniserie La vera storia dell’omicidio di Reena Virk (Under the Bridge).

Le protagoniste di The Body sono studentesse di una scuola cattolica e fanno parte della squadra di danza Lions.

Nel trailer di The Body, il personaggio di Grace organizza un rituale con droghe e invocazione del diavolo.

Riley Keough è produttrice esecutiva di The Body e aveva già collaborato con Quinn Shephard in Under the Bridge.

The Body è la miniserie horror di Netflix in otto episodi, disponibile dall’11 novembre 2026. Racconta di un gruppo di studentesse di una scuola cattolica che, dopo un rituale di iniziazione, comincia ad avere visioni profetiche.

Di cosa parla The Body: un rito di iniziazione che si trasforma in incubo

Le protagoniste di The Body sono studentesse ribelli di una scuola cattolica e fanno parte della squadra di danza. Il rituale di iniziazione, pensato per avvicinarle, si trasforma in un episodio inquietante.

Poco dopo, le adolescenti iniziano ad avere visioni profetiche. Quello che sembra un’esperienza inspiegabile scatena il panico nell’intera comunità.

La domanda che attraversa la storia è se le ragazze stiano davvero vivendo qualcosa di soprannaturale o se la paura si stia diffondendo dall’una all’altra.

Cosa mostra il trailer: droghe, il diavolo e un segreto

Dal trailer di The Body si ricava l’episodio che dà il via alla storia. Anya ed Elise guidano la squadra di danza Lions e, durante l’iniziazione della nuova arrivata, Grace organizza un rituale con droghe e invocazione del diavolo.

Dopo quella notte, intorno a Grace iniziano a verificarsi eventi inspiegabili. Le altre ragazze capiscono che dietro quegli eventi c’è un segreto terribile, mentre la città cerca di scoprire cosa sia accaduto all’adolescente.

Chi ha creato la serie e a cosa si è ispirata

La serie è stata creata da Quinn Shephard, già autrice della miniserie La vera storia dell’omicidio di Reena Virk (Under the Bridge). Shephard ha spiegato a Netflix Tudum che The Body è il suo progetto più personale.

La sceneggiatura nasce dalle sue esperienze adolescenziali. Si è poi trasformata in un dramma che usa l’umorismo nero e l’horror per raccontare identità e crescita.

Tra le influenze citate da Shephard ci sono Carrie – Lo sguardo di Satana, Jennifer’s Body e Mean Girls, oltre ai processi alle streghe di Salem. Al di là del soprannaturale, The Body esplora la pressione sociale sulle adolescenti e il conflitto tra fede e desiderio di libertà.

Il cast di The Body: da Kristina Bogic a Gabby Windey

Kristina Bogic interpreta Anya Butler, Sara Boustany è Elise Zakaria e Geena Meszaros veste i panni di Lisbeth Anderson. Nel cast ci sono anche Sofia Wylie, Louisa Krause, Nnamdi Asomugha e Gabby Windey.

Riley Keough è coinvolta in The Body come produttrice esecutiva. Aveva già collaborato con Quinn Shephard in Under the Bridge.

Domande frequenti Quando esce The Body su Netflix? The Body è disponibile su Netflix dall’11 novembre 2026. La miniserie horror è composta da otto episodi. Di cosa parla The Body? The Body racconta di un gruppo di studentesse ribelli di una scuola cattolica, che fanno parte della squadra di danza. Dopo un rituale di iniziazione le ragazze hanno visioni profetiche e la comunità cade nel panico. La serie si chiede se il fenomeno sia soprannaturale o se la paura si diffonda da una ragazza all’altra. Chi ha creato The Body? The Body è stata creata da Quinn Shephard, già autrice della miniserie La vera storia dell’omicidio di Reena Virk (Under the Bridge). Shephard ha spiegato a Netflix Tudum che The Body è il suo progetto più personale. Riley Keough è produttrice esecutiva. Chi recita in The Body? Kristina Bogic interpreta Anya Butler, Sara Boustany è Elise Zakaria e Geena Meszaros veste i panni di Lisbeth Anderson. Nel cast ci sono anche Sofia Wylie, Louisa Krause, Nnamdi Asomugha e Gabby Windey. A cosa si ispira The Body? Tra le influenze citate dalla creatrice Quinn Shephard ci sono Carrie – Lo sguardo di Satana, Jennifer’s Body e Mean Girls, oltre ai processi alle streghe di Salem. La sceneggiatura nasce inoltre dalle esperienze adolescenziali di Shephard.