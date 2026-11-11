Francesco Gabbani, nuovo singolo il 13 novembre 2026 e due concerti nel 2027 a Firenze e Milano

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantautore apuano Francesco Gabbani pubblica il 13 novembre 2026 il singolo «Francesco Gabbani», in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg. Il brano racconta speranza e rinascita. Francesco Gabbani porterà poi «Occidentali’s Party» dal vivo il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano.

I punti chiave Francesco Gabbani pubblica il singolo «Francesco Gabbani» il 13 novembre 2026, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg.

Il singolo «Francesco Gabbani» racconta speranza e rinascita attraverso la metafora di un fiore che cresce sotto uno scalino.

Francesco Gabbani ha scritto e composto il singolo interamente da solo e ha realizzato la copertina, un autoritratto in pezzo unico.

Francesco Gabbani suona «Occidentali’s Party» il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Francesco Gabbani suona «Occidentali’s Party» il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano.

Francesco Gabbani pubblica il 13 novembre 2026 il nuovo singolo «Francesco Gabbani», in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg. Il cantautore apuano tornerà poi dal vivo con due concerti nei palazzetti: il 17 aprile 2027 a Firenze e il 22 aprile 2027 a Milano.

Di cosa parla il singolo «Francesco Gabbani»

Il singolo «Francesco Gabbani» racconta, attraverso la metafora di un fiore che cresce sotto uno scalino, la speranza e la rinascita. Il brano parla anche dell’accettare le proprie fragilità e i propri errori come tappe di crescita.

Al centro della canzone c’è un dialogo tra l’uomo e la Terra. Francesco Gabbani descrive la natura come una presenza materna, accogliente e capace di perdonare, che chiede soltanto di essere ascoltata.

Ritrovare questo legame, nell’idea del cantautore, è la chiave per rallentare e riscoprire la bellezza delle cose semplici. Il tema è quello di un ritorno all’essenziale, lontano dal rumore e dalle contraddizioni della vita contemporanea.

Perché Gabbani ha scelto il proprio nome come titolo

Francesco Gabbani ha scritto e composto il brano interamente da solo. Lo considera una tappa così intima e rappresentativa del suo percorso umano e musicale da scegliere il proprio nome e cognome come titolo.

La copertina del singolo è un’opera dello stesso Francesco Gabbani: un autoritratto, pezzo unico. L’artista si racconta così anche con un linguaggio espressivo diverso da quello musicale.

Le date di Occidentali’s Party nei palazzetti nel 2027

Francesco Gabbani tornerà dal vivo nel 2027 con «Occidentali’s Party», due appuntamenti speciali nei palazzetti. Le date in programma sono due.

Data Città Luogo 17 aprile 2027 Firenze Nelson Mandela Forum 22 aprile 2027 Milano Unipol Forum