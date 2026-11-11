Francesco Gabbani, nuovo singolo il 13 novembre 2026 e due concerti nel 2027 a Firenze e Milano
In sintesi. Il cantautore apuano Francesco Gabbani pubblica il 13 novembre 2026 il singolo «Francesco Gabbani», in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg. Il brano racconta speranza e rinascita. Francesco Gabbani porterà poi «Occidentali’s Party» dal vivo il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano.
I punti chiave
- Francesco Gabbani pubblica il singolo «Francesco Gabbani» il 13 novembre 2026, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg.
- Il singolo «Francesco Gabbani» racconta speranza e rinascita attraverso la metafora di un fiore che cresce sotto uno scalino.
- Francesco Gabbani ha scritto e composto il singolo interamente da solo e ha realizzato la copertina, un autoritratto in pezzo unico.
- Francesco Gabbani suona «Occidentali’s Party» il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze.
- Francesco Gabbani suona «Occidentali’s Party» il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano.
Francesco Gabbani pubblica il 13 novembre 2026 il nuovo singolo «Francesco Gabbani», in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg. Il cantautore apuano tornerà poi dal vivo con due concerti nei palazzetti: il 17 aprile 2027 a Firenze e il 22 aprile 2027 a Milano.
Di cosa parla il singolo «Francesco Gabbani»
Il singolo «Francesco Gabbani» racconta, attraverso la metafora di un fiore che cresce sotto uno scalino, la speranza e la rinascita. Il brano parla anche dell’accettare le proprie fragilità e i propri errori come tappe di crescita.
Al centro della canzone c’è un dialogo tra l’uomo e la Terra. Francesco Gabbani descrive la natura come una presenza materna, accogliente e capace di perdonare, che chiede soltanto di essere ascoltata.
Ritrovare questo legame, nell’idea del cantautore, è la chiave per rallentare e riscoprire la bellezza delle cose semplici. Il tema è quello di un ritorno all’essenziale, lontano dal rumore e dalle contraddizioni della vita contemporanea.
Perché Gabbani ha scelto il proprio nome come titolo
Francesco Gabbani ha scritto e composto il brano interamente da solo. Lo considera una tappa così intima e rappresentativa del suo percorso umano e musicale da scegliere il proprio nome e cognome come titolo.
La copertina del singolo è un’opera dello stesso Francesco Gabbani: un autoritratto, pezzo unico. L’artista si racconta così anche con un linguaggio espressivo diverso da quello musicale.
Le date di Occidentali’s Party nei palazzetti nel 2027
Francesco Gabbani tornerà dal vivo nel 2027 con «Occidentali’s Party», due appuntamenti speciali nei palazzetti. Le date in programma sono due.
|Data
|Città
|Luogo
|17 aprile 2027
|Firenze
|Nelson Mandela Forum
|22 aprile 2027
|Milano
|Unipol Forum
Domande frequenti
Quando esce il nuovo singolo di Francesco Gabbani?
Il nuovo singolo di Francesco Gabbani, intitolato «Francesco Gabbani», esce il 13 novembre 2026. Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg.
Di cosa parla il singolo «Francesco Gabbani»?
Il singolo «Francesco Gabbani» racconta speranza e rinascita attraverso la metafora di un fiore che cresce sotto uno scalino. Parla anche dell’accettare fragilità ed errori come tappe di crescita e mette al centro un dialogo tra l’uomo e la Terra, descritta come una presenza materna che chiede solo di essere ascoltata.
Perché Francesco Gabbani ha chiamato il singolo con il suo nome?
Francesco Gabbani considera il brano una tappa così intima e rappresentativa del suo percorso umano e musicale da scegliere il proprio nome e cognome come titolo. Ha scritto e composto la canzone interamente da solo.
Quali sono le date dei concerti di Francesco Gabbani nel 2027?
Francesco Gabbani porta «Occidentali’s Party» in due palazzetti. Il primo concerto è il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il secondo il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano.
Chi ha realizzato la copertina del singolo di Francesco Gabbani?
La copertina del singolo «Francesco Gabbani» è un’opera dello stesso Francesco Gabbani. Si tratta di un autoritratto, pezzo unico.
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