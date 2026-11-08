I migliori anni torna su Rai1 a gennaio 2027: l’annuncio di Carlo Conti e le notti insonni prima dei Big di Sanremo

di Redazione ZON

In sintesi. Carlo Conti ha annunciato il 7 novembre 2026, al Festival dello Spettacolo di Milano, il ritorno del programma I migliori anni su Rai1 a gennaio 2027. Le puntate andranno in onda probabilmente il venerdì sera, fino all’inizio del Festival di Sanremo. Conti ha anticipato anche la serata unica dello Zecchino d’Oro, venerdì 4 dicembre 2026 su Rai1.

I punti chiave Carlo Conti ha annunciato il 7 novembre 2026 il ritorno de I migliori anni su Rai1 a gennaio 2027.

I migliori anni andrà in onda probabilmente il venerdì sera, fino all’inizio del Festival di Sanremo.

Lo Zecchino d’Oro avrà una serata unica in prima serata su Rai1 venerdì 4 dicembre 2026.

Carlo Conti dice di svegliarsi di notte nelle due settimane prima dell’annuncio dei Big di Sanremo, con il periodo più difficile a fine novembre.

Samurai Jay, con «Ossessione», è rimasto primo in classifica per undici settimane, secondo Carlo Conti.

Carlo Conti ha annunciato il ritorno de I migliori anni su Rai1 a gennaio 2027, probabilmente il venerdì sera e fino all’inizio del Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato il 7 novembre 2026 al Festival dello Spettacolo di Milano.

Cosa ha detto Conti sul ritorno de I migliori anni

Il conduttore ha spiegato che le puntate saranno alcune, con una precisazione sul giorno: «credo il venerdì sera». Il programma proseguirà fino all’inizio di Sanremo.

Carlo Conti ha aggiunto che il programma potrebbe raccontare anche gli anni Duemila: «visto che ormai è passato un po’ di tempo».

Lo stesso giorno Conti ha anticipato un altro appuntamento di Rai1. Lo Zecchino d’Oro, di cui è direttore artistico, avrà una serata unica in prima serata venerdì 4 dicembre 2026.

Programma Quando Rete Zecchino d’Oro, serata unica venerdì 4 dicembre 2026, in prima serata Rai1 I migliori anni da gennaio 2027 fino all’inizio di Sanremo, probabilmente il venerdì sera Rai1

Perché la scelta dei Big di Sanremo toglie il sonno a Conti

Carlo Conti definisce Sanremo «un divertimento incredibile», ma con «una responsabilità enorme» nella scelta delle canzoni. Secondo il conduttore, da quelle decisioni dipendono tante carriere.

Conti dice di dormire sempre, ma di svegliarsi di notte nelle due settimane prima dell’annuncio dei Big. In quei momenti pensa a un brano ascoltato e si chiede se abbia scelto bene. Il periodo più difficile, ha spiegato, è quello di fine novembre.

La tensione, per Conti, è ripagata dal successo dei brani nei mesi successivi. Ha citato Samurai Jay con «Ossessione», rimasta prima in classifica per undici settimane, «una cosa d’altri tempi».

Il conduttore ha ricordato anche il Festival del 2017, vinto da Francesco Gabbani con «Occidentali’s Karma». Lo ha definito uno «spartiacque» che ha segnato un cambio di passo per Sanremo.

Sul passaggio di testimone con Stefano De Martino nell’ultima serata della scorsa edizione, Conti ha parlato di «un gesto di affetto e di stima». Per lui «a volte in televisione bastano piccoli gesti calorosi».

Il ricordo di Frizzi e di Baudo, punti di riferimento di Conti

Carlo Conti ha ricordato con affetto gli anni Ottanta, quando ha iniziato a lavorare in radio. Ha parlato dell’amicizia con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, «un legame strettissimo che va oltre quello professionale».

Su Fabrizio Frizzi, Conti ha detto che tornare a fare «L’Eredità» dopo la sua scomparsa è stato «davvero difficile». Ha aggiunto: «Quelle chiavi che sono tornate a me non le avrei mai volute».

Quella perdita, ha spiegato Conti, lo ha spinto a lasciare Roma per Firenze e a lasciare anche «L’Eredità». Voleva dedicare più tempo alla famiglia che al lavoro.

Il ricordo più lungo è per Pippo Baudo, definito da Conti «il mio faro professionale». Da bambino lo guardava in televisione, «ancora in bianco e nero». Per Conti Baudo è stato «un punto di riferimento per tutti noi, un esempio sotto tanti aspetti».

Domande frequenti Quando torna I migliori anni su Rai1? Carlo Conti ha annunciato il 7 novembre 2026 che I migliori anni tornerà su Rai1 a gennaio 2027. Il programma proseguirà fino all’inizio del Festival di Sanremo. Che giorno va in onda I migliori anni? Secondo Carlo Conti, I migliori anni andrà in onda probabilmente il venerdì sera. Il conduttore ha detto: «credo il venerdì sera», quindi il giorno non è ancora confermato. Quando c’è la serata dello Zecchino d’Oro su Rai1? Lo Zecchino d’Oro avrà una serata unica in prima serata su Rai1 venerdì 4 dicembre 2026. Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d’Oro, lo ha anticipato il 7 novembre 2026 a Milano. Perché Carlo Conti non dorme prima dell’annuncio dei Big di Sanremo? Carlo Conti sente una «responsabilità enorme» nella scelta delle canzoni, perché da quelle decisioni dipendono tante carriere. Nelle due settimane prima dell’annuncio dei Big si sveglia di notte e si chiede se abbia scelto bene. Il periodo più difficile è quello di fine novembre. I migliori anni racconterà anche gli anni Duemila? Carlo Conti ha detto che I migliori anni potrebbe raccontare anche gli anni Duemila, «visto che ormai è passato un po’ di tempo». Non si tratta di una conferma ufficiale.

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Fonte: ANSA · Blasting News · LaNostraTv · Zazoom Social News