Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani e il retroscena sul camerino prima dell’intervista di BellaMa’

di Redazione ZON

In sintesi. Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, ha detto il 7 novembre 2026 di essere arrivato turbato all’intervista di BellaMa’ del 3 novembre 2026 per cose accadute in camerino. Non ha precisato quali. Il conduttore Pierluigi Diaco, a Le Iene, ha parlato di un colloquio per avvisare Ravagnani.

I punti chiave Alberto Ravagnani ha detto il 7 novembre 2026, a Ballando con le Stelle, di essere arrivato turbato all’intervista di BellaMa’ per cose accadute in camerino.

Alberto Ravagnani non ha chiarito quali parole o situazioni lo abbiano messo a disagio.

Pierluigi Diaco ha dichiarato a Le Iene, nell’intervista andata in onda il 5 novembre 2026, di aver convocato Ravagnani in camerino per avvisarlo che l’intervista sarebbe stata «tosta» e «sincera».

L’intervista di Alberto Ravagnani a BellaMa’, su Rai 2, risale al 3 novembre 2026.

Alberto Ravagnani ha rifiutato l’invito di Domenica In perché, ha detto, non si sente ancora a suo agio con l’accaduto.

Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle, ha detto nella puntata di sabato 7 novembre 2026 di essere arrivato già turbato all’intervista di BellaMa’ con Pierluigi Diaco, per alcune cose accadute in camerino.

Ravagnani non ha chiarito quali parole o situazioni lo abbiano messo a disagio. Milly Carlucci, perplessa, gli ha chiesto: «Che è successo, scusa?». L’ex sacerdote ha scelto di non entrare nei dettagli.

Cosa ha detto Ravagnani a Milly Carlucci dopo il ballo

Dopo la sua esibizione a Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani ha spiegato di essere partito già turbato per «alcune cose che erano successe, diciamo prima, in camerino».

«Alcune cose, parole, insomma, alcune situazioni che non mi hanno permesso poi di essere davanti al pubblico, telecamere accese, sereno»

Ravagnani ha anche raccontato che l’effetto dell’intervista non è stato immediato. All’inizio pensava di aver gestito la situazione, poi nei giorni successivi il turbamento è cresciuto: «Mi sento ancora un po’ turbato, anche per cose successe in camerino, parole…».

La versione di Diaco: «L’ho convocato in camerino»

Pierluigi Diaco aveva già parlato di quell’incontro a Le Iene, nell’intervista andata in onda giovedì 5 novembre 2026. Il conduttore ha detto di aver convocato Ravagnani in camerino prima della puntata di BellaMa’, cosa che secondo lui non fa mai con gli ospiti.

Diaco ha spiegato di averlo fatto perché gli era stato riferito che l’ospite non conoscesse il programma. Gli avrebbe detto che l’intervista sarebbe stata «tosta» e «sincera», e che si aspettava la stessa sincerità da lui. «Lui ha convenuto e siamo andati in onda», ha detto Diaco.

Le due ricostruzioni, quindi, non coincidono sul clima di quel colloquio. Ravagnani parla di parole e situazioni che lo hanno turbato, Diaco di un avvertimento sul tipo di intervista.

Perché Ravagnani ha rinunciato a Domenica In

Ravagnani ha detto di aver ricevuto inviti da altre trasmissioni, tra cui Domenica In. Ha declinato perché, ha spiegato, «non mi sento ancora a mio agio con l’accaduto».

Nella clip di presentazione trasmessa da Ballando con le Stelle, la ballerina Erica Martinelli ha detto che essere un personaggio pubblico non significa dover rivelare tutto della propria vita privata. Ravagnani ha aggiunto: «Non c’è nessun dovere di dare delle risposte rispetto alla vita intima e privata».

Come è nato il caso dell’intervista a BellaMa’

L’ospitata di Alberto Ravagnani a BellaMa’, su Rai 2, risale a martedì 3 novembre 2026. Pierluigi Diaco gli aveva rivolto domande sulla sua vita privata dopo la scelta di lasciare il sacerdozio. Ravagnani aveva espresso disagio e il conduttore si era scusato nel caso lo avesse messo in difficoltà.

Nei giorni seguenti Diaco ha difeso la legittimità delle sue domande, sostenendo che fossero legate al percorso già raccontato pubblicamente dall’ex sacerdote. Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle hanno invece espresso solidarietà al concorrente.

Aprendo la sesta puntata, Carlucci ha detto: «Siamo una famiglia, se qualcuno è aggredito è come lo fossimo tutti».

Domande frequenti Cosa è successo in camerino a Ravagnani prima dell’intervista di BellaMa’? Il 7 novembre 2026, a Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani ha parlato di «alcune cose, parole, insomma, alcune situazioni» accadute in camerino prima dell’intervista. Non ha spiegato quali. Milly Carlucci gli ha chiesto «Che è successo, scusa?» e lui ha scelto di non entrare nei dettagli. Cosa ha detto Diaco del colloquio in camerino con Ravagnani? Pierluigi Diaco, a Le Iene, nell’intervista andata in onda il 5 novembre 2026, ha detto di aver convocato Alberto Ravagnani in camerino prima della puntata di BellaMa’, cosa che secondo lui non fa mai con gli ospiti. Ha spiegato di avergli detto che l’intervista sarebbe stata «tosta» e «sincera» e che «Lui ha convenuto e siamo andati in onda». Quando è stata l’intervista di Ravagnani a BellaMa’? L’ospitata di Alberto Ravagnani a BellaMa’, su Rai 2, risale al 3 novembre 2026. Pierluigi Diaco gli aveva rivolto domande sulla vita privata dopo la scelta di lasciare il sacerdozio. Ravagnani aveva espresso disagio e il conduttore si era scusato nel caso lo avesse messo in difficoltà. Perché Ravagnani ha rifiutato Domenica In? Alberto Ravagnani ha detto di aver ricevuto inviti da altre trasmissioni, tra cui Domenica In. Ha declinato perché, ha spiegato, «non mi sento ancora a mio agio con l’accaduto». Chi ha espresso solidarietà a Ravagnani dopo il caso BellaMa’? Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle hanno espresso solidarietà ad Alberto Ravagnani. Aprendo la sesta puntata, Carlucci ha detto: «Siamo una famiglia, se qualcuno è aggredito è come lo fossimo tutti».