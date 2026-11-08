Adam Lambert e i Queen: il futuro è incerto, intanto scrive un musical

di Redazione ZON

In sintesi. Adam Lambert, frontman dei Queen da quasi 15 anni, non sa se tornerà in tour con la band. Il chitarrista Brian May gli ha detto di non sentirne il desiderio. I Queen + Adam Lambert sono fermi dal 14 febbraio 2024, ultima data a Tokyo. Lambert scrive le canzoni di un musical ispirato a un musicista degli anni ’70.

I punti chiave Adam Lambert dice di non sapere se tornerà in tour con i Queen, dopo che Brian May gli ha detto di non sentirne il desiderio.

I Queen + Adam Lambert sono fermi dal 14 febbraio 2024, giorno in cui il Rhapsody World Tour si è chiuso alla Tokyo Dome Arena.

Brian May ha detto al Times, nell’ottobre 2026, di aver deciso 18 mesi prima di non voler più andare in tournée; in una successiva intervista ha detto di essere «in pausa».

Adam Lambert ha suonato al Café Carlyle di New York alla vigilia di Halloween 2026, davanti a 90 persone, a sostegno della Feel Something Foundation.

Adam Lambert sta scrivendo le canzoni di un musical ispirato a un musicista degli anni ’70 e, se lo spettacolo si farà, non ne sarà il protagonista.

Adam Lambert non sa se tornerà in tour con i Queen: Brian May gli ha detto di non sentirne il desiderio. Intanto scrive canzoni per un musical ispirato a un musicista degli anni ’70.

Perché il futuro dei Queen dal vivo è in sospeso

I Queen + Adam Lambert sono fermi dal 14 febbraio 2024, giorno in cui il Rhapsody World Tour si è chiuso alla Tokyo Dome Arena. In quasi 15 anni da frontman della band, Lambert ha cantato spesso davanti a più di 50mila persone.

Nell’ottobre 2026 Brian May ha fatto notizia in tutto il mondo con un’intervista al Times. Il chitarrista ha detto di aver deciso 18 mesi prima di non voler più andare in tournée, perché il prezzo da pagare è la propria libertà.

Nella stessa intervista May ha citato la moglie, i nipoti e l’astrofisica di cui vuole occuparsi. Ha aggiunto: «forse 50 anni possono bastare».

In una successiva intervista Brian May ha ridimensionato quelle parole, dicendo di essere stato frainteso. Ha spiegato di non aver mai detto che la band non farà più tour e di essere «in pausa», una pausa che si sta godendo.

May ha anche detto che un giorno potrebbe svegliarsi e pensare di dover tornare in tour. Ha però escluso di volersi imbarcare di nuovo in tournée lunghe nove mesi.

Cosa dice Lambert su un possibile ritorno con la band

Lambert ha raccontato di aver parlato con May. Secondo il cantante, il chitarrista gli ha detto «semplicemente che si sta godendo il tempo con la famiglia e che, in questo momento, non sente il desiderio di tornare in tour».

Lambert non legge in quelle parole una chiusura definitiva. Riconosce però di aver visto anche l’intervista in cui May parlava di stop, e ammette che potrebbe essere davvero così: «io non lo so».

C’è un’idea che entusiasma Lambert: esibirsi con i Queen alla Sphere. Il cantante ha visto i Grateful Dead in quel locale, dove ha portato il padre per il compleanno, e ne è uscito a bocca aperta.

Dopo quella serata Lambert ha scritto un’e-mail a Brian May e a Roger, invitandoli a vedere il posto. Il cantante la definisce però «solo una fantasia» e dice di non sapere quanto sia realizzabile.

Lambert esclude invece di mettere in piedi un progetto derivato sul modello di una «Queen Experience». Dopo aver suonato con i membri originali, dice, qualsiasi altra iniziativa legata ai Queen sarebbe «una cosa di serie B».

Sul resto, il cantante è sereno: dice che gli piacerebbe fare ancora qualcosa con la band, ma che «se finisce qui, finisce qui». Si dice grato e conserva «ricordi bellissimi».

Il concerto al Café Carlyle e la scaletta di Halloween

Alla vigilia di Halloween 2026 Lambert ha suonato al Café Carlyle di New York, davanti a 90 persone. Il concerto era a sostegno della Feel Something Foundation, che finanzia iniziative a favore della comunità LGBTQ+.

Lambert ha scelto di evitare i brani di Halloween più kitsch. Ha costruito una scaletta cupa, romantica e gotica, pensata come le canzoni amate da un vampiro che vive da mille anni.

Il concerto si è aperto con Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival, del 1969, ed è proseguito con Back to Black di Amy Winehouse. Sono seguite I Put a Spell on You ed Helter Skelter dei Beatles.

Lambert dice di non aver mai cantato prima un brano dei Beatles. Ha scelto Helter Skelter per il legame con gli omicidi della Family di Charles Manson.

Per il bis ha scelto Another One Bites the Dust dei Queen, perché si adattava al tema. Lambert la definisce un bel modo di tornare sul palco e ricorda che i Queen sono «una parte enorme» della sua vita.

Il musical sugli anni ’70 e il prossimo album solista

Lambert sta scrivendo le canzoni di un musical ispirato alla storia di un musicista realmente esistito negli anni ’70. Non ne rivela il nome: dice che è poco noto, «una specie di eroe dimenticato».

Per il progetto Lambert ha già coinvolto un produttore e un possibile regista. Sta registrando dei demo e lavora alla sceneggiatura.

Se lo spettacolo diventerà realtà, Lambert non ne sarà il protagonista: si dice «troppo vecchio» per il ruolo, ma vorrebbe partecipare in un altro modo.

L’idea nasce dall’esperienza a Broadway. Alla fine del 2024 Lambert ha debuttato nel ruolo del Maestro delle cerimonie in una nuova produzione di Cabaret. Dice di aver apprezzato la libertà di rendere il personaggio il più possibile suo, ma di voler partecipare anche alla fase in cui nasce uno spettacolo.

Lambert vorrebbe fare altri musical a New York o magari a Londra. A luglio 2026 ha pubblicato il nuovo album solista Adam, e spera di mettersi al lavoro sul prossimo durante l’inverno.

Il cantante vive ormai a New York, dopo anni a Los Angeles, e ha ottenuto la prima patente di guida dello Stato. Sul futuro dice: «Continuerò a fare musica. È quello che sono, è quello che faccio».