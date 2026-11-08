Gerry Scotti chiede a Rai e Mediaset di chiudere i game show alle 21.30
In sintesi. Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5, ha chiesto ai dirigenti di Rai e Mediaset di accordarsi per chiudere i game show del preserale alle 21.30. Lo ha detto al Festival dello Spettacolo di Milano, ricordando che Scotti e Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, lo chiedono da dodici mesi.
I punti chiave
- Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5, chiede che i game show del preserale finiscano alle 21.30.
- Gerry Scotti afferma che lui e Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, fanno questa richiesta da dodici mesi.
- Gerry Scotti ha parlato al Festival dello Spettacolo di Milano, evento ideato da Tv Sorrisi e Canzoni, giunto alla seconda edizione e della durata di tre giorni.
- Gerry Scotti si augura un accordo tra i dirigenti di Rai e Mediaset e dice che il pubblico guadagnerebbe «anche mezz’ora in più di sonno».
- Elena Sofia Ricci ha parlato di mancanza di rispetto verso i telespettatori e verso i lavoratori dello spettacolo.
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5, ha chiesto di nuovo che i game show del preserale finiscano alle 21.30 e che la prima serata smetta di scivolare verso le 22. Secondo Scotti, lui e Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, fanno questa richiesta da dodici mesi.
Perché la prima serata comincia sempre più tardi
Canale 5 e Rai Uno fanno partire la prima serata sempre più vicino alle 22. La causa sono le puntate di La Ruota della Fortuna e di Affari Tuoi, che hanno ottimi ascolti e si sono allungate col tempo.
Scotti ne ha parlato al Festival dello Spettacolo di Milano. L’evento è ideato da Tv Sorrisi e Canzoni, è alla seconda edizione e dura tre giorni. Scotti l’ha inaugurato insieme a Samira Lui.
La questione divide anche gli addetti ai lavori. Elena Sofia Ricci, alla presentazione della fiction I Casi di Teresa Battaglia, ha parlato di mancanza di rispetto verso i telespettatori e verso i lavoratori dello spettacolo.
Cosa chiede Gerry Scotti ai dirigenti di Rai e Mediaset
Gerry Scotti dice di non avere alcun interesse a restare in onda mezz’ora in più. Lo ha spiegato così:
«A me di stare lì mezz’ora in più non me ne frega proprio niente, non mi pagano di più. Io mi auguro che i dirigenti della Rai e quelli di Mediaset si mettano d’accordo perché poi le leggo le lettere che mi arrivano.»
Scotti è convinto che l’accordo sia inevitabile: «Prima o poi dovranno arrendersi». Aggiunge che anche il servizio pubblico dovrà dare una mano, perché Mediaset è una tv commerciale e deve mandare in onda i propri prodotti e i propri sponsor, mentre la Rai ha compiti istituzionali.
Per chi guarda, dice Scotti, il vantaggio sarebbe di tutti: con un’intesa tra le due reti il pubblico guadagnerebbe «anche mezz’ora in più di sonno».
Il telecomando e il rapporto con Stefano De Martino
Scotti ha anche risposto al pubblico che si lamenta dell’orario. Ha ricordato che gli spettatori hanno il telecomando, che i canali sono tantissimi e che la gente può scegliere ciò che preferisce.
Il conduttore ha poi escluso che con De Martino ci sia una rivalità personale, nonostante la sfida quotidiana degli ascolti: «Diffidate da chi dice che tra me e Stefano c’è guerra e lotta. Noi ci vogliamo bene».
Per ora l’auspicio di Scotti resta quello di un accordo tra i vertici di Rai e Mediaset che riporti la chiusura dei game show alle 21.30.
Domande frequenti
Cosa ha chiesto Gerry Scotti a Rai e Mediaset?
Gerry Scotti ha chiesto ai dirigenti di Rai e Mediaset di mettersi d’accordo perché i game show del preserale finiscano alle 21.30. Vuole che la prima serata smetta di scivolare verso le 22. Secondo Scotti, la stessa richiesta la fa insieme a Stefano De Martino da dodici mesi.
Perché la prima serata in tv comincia sempre più tardi?
Canale 5 e Rai Uno fanno partire la prima serata sempre più vicino alle 22. La causa sono le puntate di La Ruota della Fortuna e di Affari Tuoi, che hanno ottimi ascolti e si sono allungate col tempo.
Tra Gerry Scotti e Stefano De Martino c’è rivalità?
No, Gerry Scotti ha escluso una rivalità personale, nonostante la sfida quotidiana degli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Ha detto: «Diffidate da chi dice che tra me e Stefano c’è guerra e lotta. Noi ci vogliamo bene».
Dove ha parlato Gerry Scotti dell’orario della prima serata?
Gerry Scotti ne ha parlato al Festival dello Spettacolo di Milano. L’evento è ideato da Tv Sorrisi e Canzoni, è alla seconda edizione e dura tre giorni. Scotti l’ha inaugurato insieme a Samira Lui.
Immagine di repertorio
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