Gerry Scotti chiede a Rai e Mediaset di chiudere i game show alle 21.30

di Redazione ZON

In sintesi. Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5, ha chiesto ai dirigenti di Rai e Mediaset di accordarsi per chiudere i game show del preserale alle 21.30. Lo ha detto al Festival dello Spettacolo di Milano, ricordando che Scotti e Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, lo chiedono da dodici mesi.

I punti chiave Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5, chiede che i game show del preserale finiscano alle 21.30.

Gerry Scotti afferma che lui e Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, fanno questa richiesta da dodici mesi.

Gerry Scotti ha parlato al Festival dello Spettacolo di Milano, evento ideato da Tv Sorrisi e Canzoni, giunto alla seconda edizione e della durata di tre giorni.

Gerry Scotti si augura un accordo tra i dirigenti di Rai e Mediaset e dice che il pubblico guadagnerebbe «anche mezz’ora in più di sonno».

Elena Sofia Ricci ha parlato di mancanza di rispetto verso i telespettatori e verso i lavoratori dello spettacolo.

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5, ha chiesto di nuovo che i game show del preserale finiscano alle 21.30 e che la prima serata smetta di scivolare verso le 22. Secondo Scotti, lui e Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, fanno questa richiesta da dodici mesi.

Perché la prima serata comincia sempre più tardi

Canale 5 e Rai Uno fanno partire la prima serata sempre più vicino alle 22. La causa sono le puntate di La Ruota della Fortuna e di Affari Tuoi, che hanno ottimi ascolti e si sono allungate col tempo.

Scotti ne ha parlato al Festival dello Spettacolo di Milano. L’evento è ideato da Tv Sorrisi e Canzoni, è alla seconda edizione e dura tre giorni. Scotti l’ha inaugurato insieme a Samira Lui.

La questione divide anche gli addetti ai lavori. Elena Sofia Ricci, alla presentazione della fiction I Casi di Teresa Battaglia, ha parlato di mancanza di rispetto verso i telespettatori e verso i lavoratori dello spettacolo.

Cosa chiede Gerry Scotti ai dirigenti di Rai e Mediaset

Gerry Scotti dice di non avere alcun interesse a restare in onda mezz’ora in più. Lo ha spiegato così:

«A me di stare lì mezz’ora in più non me ne frega proprio niente, non mi pagano di più. Io mi auguro che i dirigenti della Rai e quelli di Mediaset si mettano d’accordo perché poi le leggo le lettere che mi arrivano.»

Scotti è convinto che l’accordo sia inevitabile: «Prima o poi dovranno arrendersi». Aggiunge che anche il servizio pubblico dovrà dare una mano, perché Mediaset è una tv commerciale e deve mandare in onda i propri prodotti e i propri sponsor, mentre la Rai ha compiti istituzionali.

Per chi guarda, dice Scotti, il vantaggio sarebbe di tutti: con un’intesa tra le due reti il pubblico guadagnerebbe «anche mezz’ora in più di sonno».

Il telecomando e il rapporto con Stefano De Martino

Scotti ha anche risposto al pubblico che si lamenta dell’orario. Ha ricordato che gli spettatori hanno il telecomando, che i canali sono tantissimi e che la gente può scegliere ciò che preferisce.

Il conduttore ha poi escluso che con De Martino ci sia una rivalità personale, nonostante la sfida quotidiana degli ascolti: «Diffidate da chi dice che tra me e Stefano c’è guerra e lotta. Noi ci vogliamo bene».

Per ora l’auspicio di Scotti resta quello di un accordo tra i vertici di Rai e Mediaset che riporti la chiusura dei game show alle 21.30.

Domande frequenti Cosa ha chiesto Gerry Scotti a Rai e Mediaset? Gerry Scotti ha chiesto ai dirigenti di Rai e Mediaset di mettersi d’accordo perché i game show del preserale finiscano alle 21.30. Vuole che la prima serata smetta di scivolare verso le 22. Secondo Scotti, la stessa richiesta la fa insieme a Stefano De Martino da dodici mesi. Perché la prima serata in tv comincia sempre più tardi? Canale 5 e Rai Uno fanno partire la prima serata sempre più vicino alle 22. La causa sono le puntate di La Ruota della Fortuna e di Affari Tuoi, che hanno ottimi ascolti e si sono allungate col tempo. Tra Gerry Scotti e Stefano De Martino c’è rivalità? No, Gerry Scotti ha escluso una rivalità personale, nonostante la sfida quotidiana degli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Ha detto: «Diffidate da chi dice che tra me e Stefano c’è guerra e lotta. Noi ci vogliamo bene». Dove ha parlato Gerry Scotti dell’orario della prima serata? Gerry Scotti ne ha parlato al Festival dello Spettacolo di Milano. L’evento è ideato da Tv Sorrisi e Canzoni, è alla seconda edizione e dura tre giorni. Scotti l’ha inaugurato insieme a Samira Lui.