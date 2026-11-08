Max Pezzali a Venezia nel 2027: date, biglietti e tour MAX FOREVER

di Redazione ZON

In sintesi. Max Pezzali si esibirà alla nuova Arena di Venezia venerdì 30 aprile 2027 e sabato 1 maggio 2027, con due concerti del tour MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR. I biglietti sono in vendita dalle ore 14 del 6 novembre 2026 sul sito di Vivo Concerti, www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati.

I punti chiave Max Pezzali suona alla nuova Arena di Venezia venerdì 30 aprile 2027 e sabato 1 maggio 2027.

I biglietti dei due concerti di Venezia sono in vendita dalle ore 14 del 6 novembre 2026 su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Il tour MAX FOREVER di Max Pezzali parte il 15 dicembre 2026 dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Nel calendario del tour MAX FOREVER risultano esaurite 2 date a Pesaro, 5 a Milano, 10 a Roma e le prime 2 di Bologna.

L’album MAX FOREVER VOL.2 di Max Pezzali è uscito il 30 ottobre 2026 e contiene due brani inediti: «Le_Ali» e «Un metro alla volta».

Max Pezzali porta il tour MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR alla nuova Arena di Venezia: due concerti venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio 2027, con biglietti già in vendita.

Le date di Max Pezzali a Venezia e come comprare i biglietti

I concerti di Max Pezzali alla nuova Arena di Venezia sono due, entrambi nel 2027. I biglietti sono in vendita dalle ore 14 del 6 novembre 2026 sul sito ufficiale di Vivo Concerti, www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati.

Data Città Luogo Vendita Venerdì 30 aprile 2027 Venezia Nuova Arena di Venezia Dal 6 novembre 2026, ore 14 Sabato 1 maggio 2027 Venezia Nuova Arena di Venezia Dal 6 novembre 2026, ore 14

Il tour è organizzato e prodotto da Vivo Concerti. Lo spettacolo di Max Pezzali porta sul palco i grandi successi della carriera, dagli esordi con gli 883 al percorso da solista, e i brani del nuovo album.

Il tour nei palasport parte il 15 dicembre 2026

Il tour MAX FOREVER di Max Pezzali comincia il 15 dicembre 2026 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Il calendario tocca Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino, e ora anche Venezia.

Nel calendario pubblicato con l’annuncio di Venezia, 17 date risultano contrassegnate come tutto esaurito: due a Pesaro (18 e 19 dicembre 2026), cinque a Milano all’Unipol Dome di Santa Giulia (dal 22 al 29 dicembre 2026) e dieci a Roma al Palazzo dello Sport (dal 13 al 26 gennaio 2027). Anche le prime due date di Bologna, all’Unipol Arena, il 5 e il 6 febbraio 2027, sono segnate esaurite.

Il nuovo album MAX FOREVER VOL.2 e le due canzoni inedite

Il nuovo album di Max Pezzali, MAX FOREVER VOL.2, è uscito il 30 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. È disponibile in digitale e negli store fisici.

Il disco raccoglie versioni speciali e inedite dei successi più iconici dell’artista, registrazioni dal vivo e contenuti d’archivio. Comprende anche due brani nuovi: «Le_Ali» e «Un metro alla volta».

«Le_Ali» fa parte della seconda stagione della serie Sky Original «Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883». La serie è disponibile dal 9 ottobre 2026 su Sky e NOW.

Pop up store a Milano, firmacopie e box da collezione

Per l’uscita dell’album, Milano ospita il MAX FOREVER POP UP STORE, in Corso Garibaldi 50, dal 6 all’8 novembre 2026. È uno spazio interamente dedicato a Max Pezzali e alla sua storia musicale.

Max Pezzali incontra i fan in due appuntamenti di firmacopie al pop up store: sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, dalle 17 alle 19.

Dal 6 novembre 2026 sono disponibili anche i box da collezione dedicati agli album «Nord Sud Ovest Est» e «Hanno Ucciso L’Uomo Ragno». Contengono «LA TAVERNETTA RADIO SHOW», una serie di conversazioni inedite pubblicate per la prima volta in vinile.

In quelle conversazioni Max Pezzali e Mauro Repetto ripercorrono la nascita dei due album, tra ricordi, incontri e retroscena.