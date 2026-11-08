Harry Styles al Circo Massimo di Roma: due concerti il 7 e 8 agosto 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante britannico Harry Styles suonerà al Circo Massimo di Roma sabato 7 e domenica 8 agosto 2027, per il prolungamento del Together, Together Tour. Roma è l’unica tappa italiana del calendario 2027, che comprende 25 concerti in 12 città tra Nord America ed Europa.

I punti chiave Harry Styles suonerà al Circo Massimo di Roma sabato 7 e domenica 8 agosto 2027.

Il Together, Together Tour 2027 comprende 25 concerti in 12 città tra Nord America ed Europa.

Il Together, Together Tour 2027 parte il 2 aprile 2027 a Phoenix e si chiude il 28 agosto 2027 a Londra, al Wembley Stadium.

Roma è l’unica tappa italiana del Together, Together Tour 2027 e la decima del calendario.

Harry Styles ha comunicato le nuove date con un’email agli iscritti al suo fan club.

Harry Styles tornerà in Italia con due concerti al Circo Massimo di Roma, sabato 7 e domenica 8 agosto 2027, nell’ambito del prolungamento del Together, Together Tour.

Per i fan di Salerno e della Campania, Roma è l’unica tappa italiana tra le 12 città del calendario 2027 del cantante britannico.

Perché Harry Styles ha deciso di allungare il Together, Together Tour

Harry Styles ha comunicato le nuove date con una email inviata agli iscritti al suo fan club, in modo che fossero i primi a saperlo. Nel messaggio ha spiegato di aver deciso di prolungare il tour dopo un viaggio musicale che è andato oltre ogni sua aspettativa.

Il cantante ha raccontato che all’inizio l’idea di aggiungere altri concerti gli sembrava quasi intimidatoria. Poi, ha scritto, è arrivata la consapevolezza di essere “la persona più fortunata del mondo”.

Nel 2026 il Together, Together Tour ha toccato Europa, Sud America e Nord America. Harry Styles ha iniziato a esibirsi a 16 anni.

Guardando a ciò che verrà dopo il tour, Styles ha scritto: “Dopo, non so cosa mi aspetti, ma so che sono entusiasta di scoprirlo”. Il messaggio si chiude con un ringraziamento ai fan per la presenza ai concerti e per il sostegno ricevuto negli anni.

Il calendario completo delle tappe del 2027

Il tour del 2027 comprende 25 concerti in 12 città tra Nord America ed Europa. Si parte il 2 aprile 2027 a Phoenix e si chiude il 28 agosto 2027 a Londra, allo stadio di Wembley. Le due serate romane sono la decima tappa del calendario.

Date Città Luogo 2 e 3 aprile 2027 Phoenix State Farm Stadium 9 e 10 aprile 2027 Dallas AT&T Stadium 23 e 24 aprile 2027 Los Angeles Rose Bowl Stadium 7 e 8 maggio 2027 Toronto Rogers Stadium 21 e 22 maggio 2027 Atlanta Mercedes-Benz Stadium 28 e 29 maggio 2027 Chicago Soldier Field 2 e 3 luglio 2027 Berlino Flughafen Tempelhof 16 e 17 luglio 2027 Parigi — 30 e 31 luglio 2027 Madrid Riyadh Air Metropolitano 7 e 8 agosto 2027 Roma Circo Massimo 18 e 20 agosto 2027 Dublino Croke Park 25, 27 e 28 agosto 2027 Londra Wembley Stadium

Domande frequenti Quando suona Harry Styles a Roma? Harry Styles suona a Roma sabato 7 e domenica 8 agosto 2027. I due concerti si tengono al Circo Massimo e fanno parte del prolungamento del Together, Together Tour. Dove suona Harry Styles in Italia nel 2027? Nel 2027 Harry Styles suona in Italia solo a Roma, al Circo Massimo. Roma è l’unica tappa italiana tra le 12 città del calendario 2027 del Together, Together Tour. Quanti concerti ha il Together, Together Tour di Harry Styles nel 2027? Il Together, Together Tour di Harry Styles nel 2027 comprende 25 concerti in 12 città tra Nord America ed Europa. Le due serate di Roma sono la decima tappa del calendario. Quando inizia e quando finisce il tour di Harry Styles nel 2027? Il tour di Harry Styles nel 2027 inizia il 2 aprile 2027 a Phoenix, allo State Farm Stadium. Si chiude il 28 agosto 2027 a Londra, allo stadio di Wembley. Come ha annunciato le nuove date Harry Styles? Harry Styles ha annunciato le nuove date con un’email inviata agli iscritti al suo fan club, perché fossero i primi a saperlo. Nel messaggio ha spiegato di aver prolungato il tour dopo un viaggio musicale andato oltre ogni sua aspettativa.

Fonte: Radio Bruno