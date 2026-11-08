James Blunt pubblica Airplane Mode: la tracklist e i concerti a Milano e Firenze

di Redazione ZON

In sintesi. James Blunt ha pubblicato il 6 novembre 2026 Airplane Mode, il suo ottavo album in studio, con dodici brani incisi dal vivo con la band ai Pig Music Studios di Banbury. Il cantautore britannico suonerà in Italia il 27 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano (Assago) e il 28 febbraio 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

I punti chiave Airplane Mode, ottavo album in studio di James Blunt, è uscito il 6 novembre 2026 e contiene dodici brani per circa 42 minuti.

James Blunt ha registrato Airplane Mode dal vivo in studio con la sua band, ai Pig Music Studios di Banbury, in Inghilterra.

James Blunt suona all’Unipol Forum di Milano (Assago) il 27 febbraio 2027.

James Blunt suona al Nelson Mandela Forum di Firenze il 28 febbraio 2027.

I biglietti dei due concerti italiani di James Blunt sono in vendita su TicketOne, che ha una pagina dedicata a ciascuna data.

James Blunt ha pubblicato il 6 novembre 2026 Airplane Mode, l’ottavo album in studio, e porterà il disco a Milano il 27 febbraio 2027 e a Firenze il 28 febbraio.

Airplane Mode contiene dodici brani per una durata di circa 42 minuti. L’uscita del disco e il calendario europeo del tour sono stati annunciati da Warner Music Ireland. L’album è distribuito da Atlantic Records.

Come James Blunt ha registrato Airplane Mode a Banbury

Per Airplane Mode James Blunt ha inciso il disco dal vivo in studio insieme alla sua band, invece di lavorare separatamente sulle diverse parti strumentali. È questa la differenza principale rispetto ai dischi precedenti del cantautore britannico.

Le registrazioni si sono svolte ai Pig Music Studios di Banbury, in Inghilterra. L’obiettivo era conservare nelle incisioni l’interazione musicale tra i componenti del gruppo.

“Questa volta ho portato la mia band in uno studio a Banbury. Significa che ho preso il controllo del mio album e l’ho fatto suonare proprio come lo sento io”, ha dichiarato James Blunt a proposito della lavorazione.

Sul piano sonoro, Airplane Mode richiama il Britpop degli anni Novanta, che si affianca agli elementi melodici e narrativi già presenti nella produzione di James Blunt. I brani alternano episodi più ritmati a composizioni più introspettive e parlano di relazioni personali e di cambiamenti nelle diverse fasi della vita.

Sul percorso che ha portato al disco, James Blunt ha dichiarato: “Da qualche parte lungo il cammino mi ero perso, ma mi sono ritrovato in uno studio a Banbury”.

Dai dubbi di Circles alla svolta di Reason to Die: la scaletta

La scaletta di Airplane Mode si apre con “Circles”, seguita da “Time To Time” e “Modern Love”. Al quinto posto c’è “Weight Of It All”, che Warner Music descrive come un brano sulle pressioni della vita contemporanea.

Il sesto brano è “Reason to Die”. Seguono “Hey, People”, “In Your Blood”, “Leftover Time”, “Dancing In My Head” e “Oh, Daisy”. L’album si chiude con “This Is Not Forever”.

Secondo la descrizione editoriale di Apple Music, i primi brani di Airplane Mode sono attraversati da ripetizioni e insoddisfazione. “Circles” mette in dubbio che le cose possano cambiare, mentre “Modern Love” suggerisce il desiderio di rapporti più profondi.

Sempre secondo Apple Music, “Reason to Die” è il punto di svolta: dopo i dubbi della prima parte, la sequenza si sposta verso una visione più ottimista. Si tratta di una lettura della piattaforma, non di una dichiarazione diretta di James Blunt.

Il titolo, “Modalità aereo” in italiano, rimanda all’idea di sottrarsi alle sollecitazioni continue. Per Apple Music, però, l’album non propone la fuga come soluzione: il finale invita a rivolgere l’attenzione a ciò che dà felicità.

Tra i brani presentati prima dell’uscita di Airplane Mode ci sono “Tastes Like Summer”, indicato dall’etichetta come primo singolo, e “Weight Of It All”.

Le date italiane di James Blunt e dove trovare i biglietti

Il tour europeo di James Blunt, in programma nei primi mesi del 2027, prevede due concerti consecutivi in Italia.

Data Città Luogo Sabato 27 febbraio 2027 Milano (Assago) Unipol Forum Domenica 28 febbraio 2027 Firenze Nelson Mandela Forum

Per i concerti di James Blunt a Milano e a Firenze i biglietti sono su TicketOne, che ha una pagina dedicata a ciascuna data. Al controllo del 7 novembre 2026, il sito mostrava opzioni di acquisto per entrambi gli appuntamenti.

La disponibilità dei posti su TicketOne può cambiare, quindi conviene verificarla direttamente sulle pagine dei due concerti.