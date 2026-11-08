Nuovo James Bond, ai provini anche Robert Pattinson e Nicholas Hoult: chi sono i candidati

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo Variety, Robert Pattinson e Nicholas Hoult avrebbero partecipato ai provini per il ruolo di James Bond nel 26esimo film della saga, diretto da Denis Villeneuve. I provini si sarebbero tenuti a Londra nel weekend del 24 ottobre 2026. Amazon MGM Studios non ha commentato e non ha annunciato alcuna decisione ufficiale.

I punti chiave Robert Pattinson e Nicholas Hoult avrebbero partecipato ai provini per il 26esimo film di James Bond, secondo Variety.

I provini si sarebbero svolti a Londra nel weekend del 24 ottobre 2026, secondo le indiscrezioni.

Deadline scrive che erano previsti quattro candidati e che un quinto sarebbe stato aggiunto nelle ultime fasi della selezione.

Amazon MGM Studios non ha commentato le indiscrezioni e non ha annunciato alcuna decisione ufficiale.

Il 26esimo film di James Bond, diretto da Denis Villeneuve, è atteso nelle sale nel 2028, ma Amazon MGM Studios non ha ancora annunciato una data ufficiale.

Robert Pattinson e Nicholas Hoult avrebbero partecipato ai provini per il nuovo James Bond, il 26esimo film della saga. Secondo Variety, si aggiungono a Josh O’Connor, Jack Lowden e Callum Turner.

Chi ha fatto il provino per il ruolo di 007

Secondo le indiscrezioni, i provini si sarebbero svolti a Londra nel weekend del 24 ottobre 2026. Deadline scrive che ne erano previsti quattro e che un quinto candidato sarebbe stato aggiunto nelle ultime fasi della selezione. Non è stato chiarito quale attore sia entrato per ultimo.

La prima indiscrezione su Pattinson è attribuita a The Hollywood Reporter, che cita fonti vicine alla produzione. Variety e Deadline hanno poi indicato anche Hoult. Amazon MGM Studios non ha commentato e non ha annunciato alcuna decisione ufficiale.

Attore Titoli citati nelle indiscrezioni Robert Pattinson The Batman, Tenet, Dune: Part Three Nicholas Hoult X-Men, Nosferatu, Superman Callum Turner Masters of the Air, Animali Fantastici Jack Lowden Slow Horses Josh O’Connor The Crown, Challengers, La Chimera

Chi è in vantaggio resta una questione aperta

Il tabloid britannico The Sun aveva indicato Josh O’Connor come erede di Daniel Craig. Si basava sulle parole di un membro del cast dello spettacolo teatrale Golden Boy, secondo cui l’attore avrebbe confidato di avere ottenuto la parte. L’ingresso di Pattinson e Hoult tra i candidati rimette in discussione quella versione.

A favore di Pattinson gioca il rapporto con Denis Villeneuve, regista del prossimo Bond, che lo ha diretto nel terzo capitolo di Dune. Le fonti precisano però che non esistono conferme di un suo vantaggio sugli altri candidati.

Variety osserva che sia Pattinson sia Hoult hanno le carte in regola per il ruolo. Dietro di loro, “a discreta distanza”, vengono indicati Theo James, noto per The Gentlemen, e Harry Styles. Per Jack Lowden aveva già attirato l’attenzione il sostegno pubblico del collega Gary Oldman, con cui ha lavorato in Slow Horses.

Perché la presenza di Pattinson e Hoult cambia il quadro

Finora si riteneva che Amazon MGM Studios cercasse un attore poco noto al grande pubblico, non legato a un franchise importante. Pattinson, 40 anni, è invece uno dei britannici più affermati della sua generazione: ha alle spalle Twilight e interpreta Bruce Wayne in The Batman.

Hoult ha già un passato nelle grandi saghe: è stato Bestia negli X-Men e sarà Lex Luthor nel film di Superman. La presenza dei due suggerisce che lo studio non escluda attori già famosi, ma è una lettura delle indiscrezioni e non una conferma.

Pattinson sarà nelle sale con Dune: Part Three il 18 dicembre 2026.

Quando arriva il nuovo James Bond al cinema

Il film sarà il 26esimo della saga ispirata ai romanzi di Ian Fleming. È atteso nelle sale nel 2028, ma una data ufficiale non è stata ancora annunciata. La regia è di Denis Villeneuve.

Domande frequenti Chi ha fatto i provini per il nuovo James Bond? Secondo Variety, Robert Pattinson e Nicholas Hoult si sono aggiunti a Josh O’Connor, Jack Lowden e Callum Turner tra gli attori che avrebbero partecipato ai provini. Si tratta di indiscrezioni: Amazon MGM Studios non ha commentato. Chi sarà il nuovo James Bond? Non è stato ancora annunciato. Amazon MGM Studios non ha comunicato alcuna decisione ufficiale, e le fonti precisano che non esistono conferme di un vantaggio di Robert Pattinson o di un altro candidato. Quando esce il nuovo film di James Bond? Il 26esimo film della saga di James Bond è atteso nelle sale nel 2028. Una data ufficiale di uscita non è stata ancora annunciata. Chi è il regista del nuovo James Bond? Il regista del 26esimo film di James Bond è Denis Villeneuve. Villeneuve ha già diretto Robert Pattinson nel terzo capitolo di Dune. Quando e dove si sono svolti i provini per James Bond? Secondo le indiscrezioni, i provini si sarebbero svolti a Londra nel weekend del 24 ottobre 2026. Deadline scrive che erano previsti quattro candidati e che un quinto sarebbe stato aggiunto nelle ultime fasi della selezione.