Allarme bomba nelle scuole: la stessa mail a oltre cento istituti italiani, almeno 12 in Campania

di Redazione ZON

In sintesi. L’11 novembre 2026 una mail anonima che annunciava una bomba, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, ha raggiunto oltre cento scuole italiane, tra cui almeno 12 istituti della Campania. Sono scattate evacuazioni e controlli, ma gli accertamenti eseguiti finora non confermano la presenza di alcun ordigno.

I punti chiave Una mail anonima con oggetto «Avviso di pericolo» ha raggiunto oltre cento scuole italiane l’11 novembre 2026.

Almeno 12 istituti della Campania hanno ricevuto la mail, e a Napoli l’attività didattica è stata interrotta.

La mail è firmata da un sedicente Mikhail Andropov ed è partita da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan.

Gli accertamenti eseguiti finora non confermano la presenza di alcun ordigno.

Polizia di Stato, Carabinieri, artificieri e Polizia Postale lavorano sul posto, e tra le ipotesi c’è una condotta coordinata finalizzata al procurato allarme.

Una mail anonima che annunciava una bomba ha raggiunto oltre cento scuole italiane mercoledì 11 novembre 2026, tra cui almeno 12 istituti della Campania, facendo scattare evacuazioni e controlli.

Il messaggio è arrivato tra le 9:50 e le 10, a seconda delle ricostruzioni, con oggetto «Avviso di pericolo». Gli accertamenti eseguiti finora non confermano la presenza di alcun ordigno.

Cosa c’è scritto nella mail e chi l’ha firmata

La mail è firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del «Vilayat di Misoginistan». Il testo comincia con le parole: «Siamo venuti per annientarvi».

L’autore scrive di aver lasciato nell’edificio, in un sacchetto di plastica, un «potente ordigno esplosivo con innesco a distanza». Dice anche di aver piazzato una bomba nell’auto del «primo ministro» e annuncia altre violenze.

Il messaggio è partito da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan. Il nome Andropov era già comparso in minacce a emittenti televisive europee e in allarmi per ordigni su alcuni aerei.

Dove sono arrivate le segnalazioni, scuola per scuola

Le prime verifiche indicano un coinvolgimento di quasi tutte le regioni. Il bilancio resta provvisorio: il numero delle scuole che hanno ricevuto la mail e quello degli edifici evacuati sono dati distinti e in aggiornamento.

Zona Situazione Roma e provincia Almeno 12 istituti coinvolti, tra cui Tivoli, Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio e Ostia Lombardia Almeno 12 istituti coinvolti; evacuazioni a Milano e provincia Campania Almeno 12 istituti coinvolti; attività didattica interrotta a Napoli Veneto Nove edifici coinvolti Pescara Sgomberato il Liceo Classico «G. d’Annunzio» Monza e Brianza Mail ricevuta; nessuna evacuazione in corso

Sono state segnalate mail anche in provincia di Brescia, Trieste, Padova, Modena, Frosinone, Rieti, Potenza, Lecce, Palermo e Siracusa. In Sardegna la mail è arrivata a molti istituti, compresi alcuni di Cagliari.

Come intervengono le forze dell’ordine

Quando una scuola riceve una minaccia di questo tipo, la segnala alle forze dell’ordine, che dispongono i controlli con artificieri e unità cinofile quando serve. Studenti e personale vengono fatti uscire e accompagnati in luoghi sicuri.

Sul posto lavorano Polizia di Stato, Carabinieri, artificieri e Polizia Postale. Tra le ipotesi al vaglio c’è una condotta coordinata finalizzata al procurato allarme, con falsificazione dell’indirizzo del mittente.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di «una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni». Ha aggiunto che chiunque, con i mezzi disponibili, potrebbe mandare una mail a una scuola dicendo che c’è una bomba.

Gli allarmi delle ultime settimane

Pochi giorni prima dell’11 novembre 2026 una mail di minacce era stata inviata ai dirigenti di 280 scuole. Gli investigatori lavorano per risalire all’indirizzo IP e all’account da cui sono partiti i messaggi, ma i due invii non possono essere attribuiti agli stessi responsabili in base ai soli elementi noti.

Il 19 ottobre 2026 allarmi bomba rivelatisi falsi avevano fatto evacuare scuole a Lucca, Arezzo e almeno tre a Padova. Nello stesso periodo la stessa ondata aveva colpito altri Paesi europei: in Irlanda del Nord i falsi allarmi hanno riguardato fino a 300 scuole.

Domande frequenti Quante scuole hanno ricevuto la mail con l’allarme bomba? La mail ha raggiunto oltre cento scuole italiane l’11 novembre 2026, tra cui almeno 12 istituti della Campania. Il bilancio è provvisorio: il numero delle scuole che hanno ricevuto la mail e quello degli edifici evacuati sono dati distinti e in aggiornamento. È stata trovata una bomba nelle scuole? No, gli accertamenti eseguiti finora non confermano la presenza di alcun ordigno. Le scuole sono state comunque evacuate o controllate, con l’intervento di Polizia di Stato, Carabinieri, artificieri e Polizia Postale. Chi è Mikhail Andropov, il nome che firma la mail? Mikhail Andropov è il nome con cui si firma l’autore della mail, che si presenta come leader del «Vilayat di Misoginistan». Lo stesso nome era già comparso in minacce a emittenti televisive europee e in allarmi per ordigni su alcuni aerei. Da dove è partita la mail di minaccia alle scuole? Il messaggio è partito da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan. Tra le ipotesi al vaglio c’è la falsificazione dell’indirizzo del mittente, mentre gli investigatori lavorano per risalire all’indirizzo IP e all’account da cui sono partiti i messaggi. Cosa deve fare una scuola quando riceve una minaccia di bomba? La scuola segnala la minaccia alle forze dell’ordine, che dispongono i controlli con artificieri e unità cinofile quando serve. Studenti e personale vengono fatti uscire e accompagnati in luoghi sicuri.