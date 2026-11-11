Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 16 al 21 novembre: le nozze di Akif e Suzan rischiano di saltare

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 16 al 21 novembre 2026 su Canale 5, in Tutto per la mia famiglia, le nozze di Akif e Suzan rischiano di saltare per la vendetta di Nebahat, mentre Omer salva Ogulcan da una colata di cemento. Gli episodi vanno in onda alle 16:00 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato.

I punti chiave Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16:00 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato.

Gli episodi di Tutto per la mia famiglia si recuperano anche su Mediaset Infinity.

Le coppie in gara al ballo dell’Istituto Ataman sono cinque.

Gozde entra nella società di cosmetici di Nebahat e Ayla con una quota del cinquanta percento.

Sengul e Kadriye finiscono in isolamento dopo una rissa in carcere.

Omer salva Ogulcan nel cantiere di Hasdal, dove rischiava di essere travolto da una colata di cemento.

Attenzione: spoiler. Dal 16 al 21 novembre 2026 in Tutto per la mia famiglia le nozze di Akif e Suzan rischiano di saltare e Omer salva Ogulcan dal cemento.

Giorni Orario Dove Dal lunedì al venerdì 16:00 Canale 5 Sabato 14:30 Canale 5

Gli episodi di Tutto per la mia famiglia si recuperano anche su Mediaset Infinity.

Alla gara di ballo dell’Istituto Ataman si sfidano cinque coppie

Nella competizione tra istituti superiori, l’Istituto Ataman è rappresentato da due studenti scelti con una selezione interna, decisa dal voto degli alunni. Le coppie in lizza sono cinque, e ognuna ha un motivo diverso per puntare al primo posto.

Susen, che ha appena lasciato il gesso, si iscrive con Omer, che trova così il pretesto per stare con lei. Aybike, frenata dalle vicende giudiziarie della madre, accetta di ballare con Berk, che arruola un’amica come insegnante privata. Doruk convince Asiye a vincere la vergogna e a formare una coppia con lui.

Harika ed Emir e Tolga e Ozge entrano in gara con un obiettivo preciso: impedire il successo di Asiye e Doruk. Tolga ed Emir prendono anche il motorino di Ogulcan e lo usano come ricatto, per costringerlo a boicottare Omer.

Aybike ha un motivo in più per vincere. Il premio in denaro le servirebbe per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino e riportare gli equilibri in famiglia. Doruk e Asiye la aiutano.

Al matrimonio di Akif e Suzan Nebahat prova a vendicarsi

Durante il ricevimento delle nozze di Akif e Suzan, Nebahat avvia la sua vendetta. Con la complicità di Pelin, una delle organizzatrici, proietta davanti agli ospiti fotografie e filmati d’archivio in cui compare insieme ad Akif. Suzan incassa il colpo e le nozze sembrano saltate.

Harika capisce cosa sta accadendo e si prepara a smascherare la responsabile. Suzan, però, non cambia idea: vuole comunque diventare la moglie di Akif. La cerimonia si tiene regolarmente, e Nebahat deve seguirla in videochiamata.

Nebahat e Ayla intanto portano avanti il loro nuovo marchio di cosmetici. Preparano le creme e organizzano i provini per scegliere i volti della campagna pubblicitaria di una nuova crema per il viso. Akif le chiama con insistenza, seccato di essere rimasto fuori dalle decisioni.

Gozde, dopo aver provato i prodotti, entra in società con una quota del cinquanta percento e lascia Akif di stucco. Quando capisce che Nebahat e Ayla non vogliono ascoltarlo, Akif presenta loro una scelta che le lascia senza parole.

Sengul finisce in isolamento mentre Ogulcan rischia la vita al cantiere

Gonul è sempre più presente nella vita di Orhan. Scopre che l’uomo non riesce a preparare pranzi e cene decenti per i ragazzi e si presenta da lui con piatti già cucinati. Il giorno dopo Ogulcan lo racconta alla madre Sengul, in carcere, che va su tutte le furie.

Sengul teme che Gonul possa prendere il suo posto in famiglia e comincia a pensare all’evasione. Chiede a una compagna di cella se esista un modo per uscire, ma Kadriye interrompe la conversazione. Tra le due scoppia una rissa, le guardie intervengono ed entrambe finiscono in isolamento.

A Zehra, Sengul confida un segreto pesante: per allontanare Gonul dal marito aveva avvelenato per errore i propri figli.

Ogulcan intanto raggiunge il cantiere di Hasdal per riprendersi il motorino portato via da Emir e Tolga. Precipita in una buca e rischia di essere travolto da una colata di cemento. Spinto da Aybike e Asiye, Omer parte a cercarlo e lo libera appena in tempo.

Poco dopo arriva l’accusa di furto da parte di Burhan. Gonul lo risarcisce e lo convince a ritirare la denuncia.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia? Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16:00 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato. Gli episodi si recuperano anche su Mediaset Infinity. Le nozze di Akif e Suzan saltano in Tutto per la mia famiglia? Durante il ricevimento Nebahat, con la complicità di Pelin, proietta foto e filmati d’archivio in cui compare con Akif, e le nozze sembrano saltate. Suzan però non cambia idea e la cerimonia si tiene regolarmente, con Nebahat che la segue in videochiamata. Chi salva Ogulcan dalla colata di cemento? A salvare Ogulcan è Omer, che parte a cercarlo spinto da Aybike e Asiye. Ogulcan era precipitato in una buca nel cantiere di Hasdal e rischiava di essere travolto dal cemento. Perché Sengul finisce in isolamento? Sengul, in carcere, teme che Gonul prenda il suo posto in famiglia e comincia a pensare all’evasione. Mentre ne parla con una compagna di cella, Kadriye interrompe la conversazione: tra le due scoppia una rissa e, dopo l’intervento delle guardie, entrambe finiscono in isolamento. Quante coppie partecipano alla gara di ballo dell’Istituto Ataman? Le coppie in gara sono cinque. L’Istituto Ataman è rappresentato da due studenti scelti con una selezione interna, decisa dal voto degli alunni.

Fonte: Tutto.TV