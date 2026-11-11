Grande Fratello Vip a marzo 2027? Ripartiti i casting, ma sono solo indiscrezioni

di Redazione ZON

In sintesi. Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare su Canale 5 a marzo 2027, ma al momento sono solo indiscrezioni. L’11 novembre 2026 l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha raccontato su Instagram che i casting sarebbero ripartiti. Affaritaliani invece indica gennaio 2027. L’edizione in corso, condotta da Ilary Blasi, termina con la finale del 30 novembre 2026.

I punti chiave Lorenzo Pugnaloni ha detto l’11 novembre 2026, nelle storie di Instagram, che i casting per una nuova edizione del Grande Fratello Vip sarebbero ripartiti.

Il ritorno del Grande Fratello Vip a marzo 2027 dipende dal palinsesto: secondo Pugnaloni lo slot di marzo deve restare libero da altri programmi.

Affaritaliani ha scritto che il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in onda già a gennaio 2027.

L’edizione in corso del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, si chiude con la finale del 30 novembre 2026.

Mediaset ha comunicato che l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha toccato punte del 31,60% di share e il 26% nel target tra i 15 e i 34 anni.

Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare su Canale 5 già a marzo 2027. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, sarebbero ripartiti i casting per una nuova edizione, ma si tratta di indiscrezioni.

Cosa ha raccontato Lorenzo Pugnaloni sui casting del Grande Fratello Vip

Lorenzo Pugnaloni ha parlato nelle storie di Instagram l’11 novembre 2026. Secondo lui, gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero già avviato i casting per una nuova edizione, mentre quella in corso è ancora in onda.

Alcuni nuovi personaggi sarebbero stati individuati e altri avrebbero già sostenuto i provini, sempre secondo Pugnaloni.

Il ritorno a marzo, però, dipenderebbe dal palinsesto. Pugnaloni ha scritto:

Se marzo rimarrà libero e non sarà occupato da nuovi programmi, l’idea del raddoppio semi-promesso allora avrà concretezza.

L’edizione attualmente in onda su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, si chiuderà con la finale del 30 novembre 2026.

Marzo o gennaio: le due date che circolano per la nuova edizione

Le indiscrezioni non coincidono sul periodo. Pugnaloni indica marzo 2027, mentre Affaritaliani ha scritto che il reality potrebbe tornare in onda già a gennaio 2027.

Periodo ipotizzato Chi lo riporta Dettagli Marzo 2027 Lorenzo Pugnaloni Lo slot di marzo deve restare libero da altri programmi Gennaio 2027 Affaritaliani Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste

Ascolti in risalita e un palinsesto Mediaset ancora da definire

Mediaset ha diffuso un comunicato sull’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality ha toccato punte del 31,60% di share e il 26% nel target tra i 15 e i 34 anni.

Nello stesso comunicato Mediaset ha scritto che il programma è stato sul podio degli argomenti più discussi in Italia sui social. L’andamento degli ascolti della stagione era stato finora altalenante.

Ilary Blasi, in un’intervista a Vanity Fair, ha risposto a una domanda sul possibile ritorno di Ok, il prezzo è giusto nel preserale di Canale 5 con lei alla conduzione. La conduttrice ha detto: «Con Mediaset stiamo valutando delle alternative al reality serale».

Blasi ha poi aggiunto che si tratta di una possibilità e che «al momento non posso confermare niente».

Nella stessa intervista Blasi ha detto che i reality di oggi sono «per i professionisti del genere», perché non c’è più l’incoscienza di chi entrava nella casa senza sapere cosa sarebbe successo.

Domande frequenti Quando torna il Grande Fratello Vip? Non esiste una data ufficiale. Lorenzo Pugnaloni indica marzo 2027, mentre Affaritaliani ha scritto che il reality potrebbe tornare già a gennaio 2027. Entrambe le date restano indiscrezioni. Sono ripartiti i casting del Grande Fratello Vip? Secondo Lorenzo Pugnaloni, che ne ha parlato l’11 novembre 2026 nelle storie di Instagram, gli autori avrebbero già avviato i casting per una nuova edizione. Alcuni nuovi personaggi sarebbero stati individuati e altri avrebbero già sostenuto i provini. Si tratta di indiscrezioni. Quando finisce il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5? L’edizione attualmente in onda su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, si chiuderà con la finale del 30 novembre 2026. Ilary Blasi condurrà Ok, il prezzo è giusto su Canale 5? Non è confermato. In un’intervista a Vanity Fair, Ilary Blasi ha detto che con Mediaset stanno valutando alternative al reality serale. Ha aggiunto che si tratta di una possibilità e che al momento non può confermare niente.

Fonte: ComingSoon.it · LaNostraTv · LaNostraTv