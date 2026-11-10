Grande Fratello Vip 9, ascolti del 9 novembre: record stagionale al 18,6%

di Redazione ZON

In sintesi. Il Grande Fratello Vip 9, in onda su Canale 5, ha raggiunto il 18,6% di share con 2.108.000 spettatori il 9 novembre 2026, secondo i dati Auditel. È la puntata più vista dell’edizione. Su Rai1 la miniserie Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini ha fatto meglio per un decimo di punto, con il 18,7%.

I punti chiave Il Grande Fratello Vip 9 ha ottenuto il 18,6% di share con 2.108.000 spettatori il 9 novembre 2026, il dato più alto dell’edizione.

La miniserie Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini ha registrato su Rai1 il 18,7% di share con 2.960.000 spettatori il 9 novembre 2026.

La puntata precedente del Grande Fratello Vip 9 aveva ottenuto il 15,6% di share con 1.827.000 spettatori.

La media stagionale del Grande Fratello Vip 9 è di 1,81 milioni di spettatori con il 16,41% di share.

Carmen Di Pietro è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 9 nella diciassettesima puntata, andata in onda il 9 novembre 2026.

Il Grande Fratello Vip 9 ha toccato il 18,6% di share con 2.108.000 spettatori il 9 novembre 2026: è la puntata più vista dell’edizione. Secondo i dati Auditel, su Rai1 la miniserie Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini ha fatto meglio per un decimo di punto, con il 18,7%.

Quanto è salito il Grande Fratello Vip rispetto alla puntata precedente

La puntata precedente del Grande Fratello Vip 9 aveva ottenuto il 15,6% di share con 1.827.000 spettatori. Il 9 novembre 2026 il reality ha guadagnato tre punti di share e ha superato i 2 milioni di spettatori.

La media stagionale di questa edizione è di 1,81 milioni di spettatori con il 16,41% di share. La scorsa stagione si era chiusa con 1,96 milioni di spettatori e il 16,93%.

Il debutto del 17 settembre 2026 è andato in onda in via eccezionale di giovedì. Ha registrato 1.879.000 spettatori e il 16,9% di share.

Cosa è successo nella diciassettesima puntata del 9 novembre

La serata, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha messo insieme più momenti forti. Carmen Di Pietro è stata eliminata, Alex Belli è rientrato nella Casa dopo l’eliminazione e tra i concorrenti è scoppiato lo scontro tra Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

Nel televoto tra i quattro concorrenti a rischio, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno indicato Valeria Marini come la persona da eliminare. Megan ha scelto Andreas, mentre tutti gli altri hanno votato per Carmen Di Pietro, che ha lasciato la Casa.

Nello scontro, Marina La Rosa ha detto: «Sembriamo le sorelle cattive». Valeria Marini ha risposto: «Sembrate quello che siete», sostenendo che le due, una volta diventate finaliste, «si sono levate la maschera».

In studio Selvaggia Lucarelli è intervenuta contro Marina La Rosa, che aveva parlato di un atteggiamento di superiorità di Valeria Marini. Il commento dell’opinionista è stato: «Sta parlando di se stessa praticamente».

Alex Belli è entrato nella Casa e ha nascosto alcuni biglietti. Quei biglietti hanno poi portato Marina La Rosa a un incontro con lui nella nuvola del GF.

Come è andato il Grande Fratello Vip contro le altre reti

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini 2.960.000 18,7% Canale 5 Grande Fratello Vip 2.108.000 18,6% Rai3 Lo Stato delle Cose 1.075.000 7,5% Italia1 Fast & Furious 8 831.000 5,3% Tv8 GialappaShow 802.000 5,3% Rai2 Ex – Amici come prima! 744.000 4,3% La7 M – Il Figlio del Secolo 605.000 3,6% Rete4 Quarta Repubblica 567.000 4,5% Nove Little Big Italy 354.000 2,8%

Cosa dice Selvaggia Lucarelli sugli ascolti e sulla finale del 30 novembre

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che il Grande Fratello Vip terminerà regolarmente il 30 novembre e non sarà chiuso in anticipo. L’opinionista ha anche rivolto una critica a Canale 5.

Per difendere i risultati del programma, Lucarelli ha citato tre elementi: l’orario di partenza tardivo, la doppia programmazione settimanale e l’assenza di trasmissioni di supporto.

Domande frequenti Quanti spettatori ha fatto il Grande Fratello Vip il 9 novembre 2026? Il Grande Fratello Vip 9 ha ottenuto il 18,6% di share con 2.108.000 spettatori il 9 novembre 2026. È la puntata più vista dell’edizione. La puntata precedente si era fermata al 15,6% con 1.827.000 spettatori. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tra Grande Fratello Vip e Livatino? Il 9 novembre 2026 ha vinto la miniserie Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini su Rai1, con il 18,7% di share e 2.960.000 spettatori. Il Grande Fratello Vip 9 su Canale 5 si è fermato al 18,6%, un decimo di punto in meno. Il reality però ha superato i 2 milioni di spettatori. Chi è stato eliminato dal Grande Fratello Vip il 9 novembre 2026? Carmen Di Pietro è stata eliminata nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 9, il 9 novembre 2026. Nel televoto Megan ha scelto Andreas, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno indicato Valeria Marini, mentre tutti gli altri hanno votato per Carmen Di Pietro. Alex Belli è rientrato nella Casa dopo la sua eliminazione. Quando finisce il Grande Fratello Vip 9? Secondo Selvaggia Lucarelli, il Grande Fratello Vip 9 terminerà regolarmente il 30 novembre 2026 e non sarà chiuso in anticipo. L’opinionista ha citato tre elementi a difesa dei risultati: l’orario di partenza tardivo, la doppia programmazione settimanale e l’assenza di trasmissioni di supporto. Qual è la media di ascolti del Grande Fratello Vip 9? La media stagionale del Grande Fratello Vip 9 è di 1,81 milioni di spettatori con il 16,41% di share. La scorsa stagione si era chiusa con 1,96 milioni di spettatori e il 16,93%. Il debutto del 17 settembre 2026 aveva registrato 1.879.000 spettatori e il 16,9%.

Fonte: Isa e Chia · Biccy · Davide Maggio · Zazoom Social News