This Is Me 3 dovrebbe partire lunedì 7 dicembre su Canale 5: Silvia Toffanin cambia serata

di Redazione ZON

In sintesi. La terza edizione di This Is Me, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dovrebbe debuttare in prima serata lunedì 7 dicembre 2026, ma la data non è ancora ufficiale. Il debutto di This Is Me è previsto una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip 9, fissata per il 30 novembre 2026.

I punti chiave La terza edizione di This Is Me dovrebbe debuttare su Canale 5 lunedì 7 dicembre 2026, ma la data non ha una conferma ufficiale.

Silvia Toffanin conduce This Is Me, che dovrebbe andare in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5.

La finale del Grande Fratello Vip 9 è fissata per il 30 novembre 2026, una settimana prima del debutto previsto di This Is Me.

Il 7 dicembre 2026 Rai 1 trasmette la diretta della Prima della Scala, dalla metà del pomeriggio fino a tarda sera.

Tra gli ospiti anticipati della terza edizione di This Is Me ci sono Elisa e Andrea Bocelli.

La terza edizione di This Is Me, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dovrebbe debuttare in prima serata lunedì 7 dicembre 2026. La data non è ancora certa.

Perché This Is Me passa al lunedì sera

La novità principale della terza edizione di This Is Me è il cambio di giorno: il programma dovrebbe andare in onda ogni lunedì, a partire dal 7 dicembre 2026.

Il debutto è previsto una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip 9, fissata per il 30 novembre 2026. This Is Me andrebbe così a occupare la serata lasciata libera dal reality.

Il 7 dicembre Rai 1 trasmette la Prima della Scala

Il 7 dicembre 2026 Rai 1 dedica la programmazione alla diretta della Prima della Scala, dalla metà del pomeriggio fino a tarda sera. Il palinsesto si svuota dal preserale alla seconda serata.

Da qui nasce un’ipotesi: la collocazione di This Is Me potrebbe essere una scelta di Mediaset per proteggere gli ascolti dello show e favorire lo share. Per ora resta un’ipotesi, non una conferma.

Gli ospiti: non solo ex allievi di Amici

This Is Me porta nel salotto di Canale 5 grandi nomi della musica, dello sport e dello spettacolo. Ogni ospite racconta come è nata la propria passione e come l’ha trasformata in un lavoro.

La prima edizione ospitava soltanto artisti legati ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Anche nella nuova edizione ci saranno ex allievi del talent, ma accanto a loro arriveranno altri artisti.

Tra questi, stando alle anticipazioni, ci sono Elisa e Andrea Bocelli.

Cosa resta da confermare

Il calendario della terza edizione di This Is Me è ancora al condizionale. Il debutto il 7 dicembre 2026 e la formula con il lunedì come serata fissa non hanno una conferma ufficiale.

Domande frequenti Quando parte This Is Me 3? La terza edizione di This Is Me dovrebbe debuttare su Canale 5 lunedì 7 dicembre 2026. La data non è ancora ufficiale: il calendario è ancora al condizionale. Chi conduce This Is Me? This Is Me è condotto da Silvia Toffanin ed è un programma di Canale 5. Va in onda in prima serata e la terza edizione dovrebbe andare in onda ogni lunedì. Chi sono gli ospiti di This Is Me 3? Stando alle anticipazioni, tra gli ospiti ci sono Elisa e Andrea Bocelli. Ci saranno anche ex allievi di Amici, il talent di Maria De Filippi, mentre la prima edizione ospitava soltanto artisti legati ad Amici. Perché This Is Me passa al lunedì sera? Il debutto è previsto una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip 9, fissata per il 30 novembre 2026, e occuperebbe la serata lasciata libera dal reality. Un’ipotesi è che Mediaset voglia proteggere gli ascolti, perché il 7 dicembre 2026 Rai 1 trasmette la Prima della Scala. Non c’è però alcuna conferma.

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia · MondoTV24