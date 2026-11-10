My Name su Netflix: il k-drama d’azione in otto episodi che ricorda Kill Bill

di Redazione ZON

In sintesi. My Name è una serie thriller coreana del 2021, disponibile nel catalogo di Netflix. È diretta da Kim Jin-min e conta otto episodi. Racconta di Ji-woo, divisa tra il mondo criminale che l’ha formata e la polizia, dove porta l’identità di Oh Hye-jin. L’azione di My Name richiama Kill Bill, la trama complessa The Departed.

I punti chiave My Name è una serie coreana del 2021 disponibile su Netflix.

My Name è un thriller diretto da Kim Jin-min.

My Name conta otto episodi.

La protagonista Ji-woo vive tra il mondo criminale e la polizia, dove porta l’identità di Oh Hye-jin.

Le scene d’azione di My Name richiamano Kill Bill, mentre la trama complessa richiama The Departed.

My Name è una serie coreana del 2021, disponibile su Netflix, che unisce l’azione di Kill Bill a una trama complessa come quella di The Departed. È un thriller diretto da Kim Jin-min e composto da otto episodi.

Tra i tanti titoli aggiunti ogni mese al catalogo Netflix, My Name è rimasto in secondo piano rispetto a quelli che dominano classifiche e social. È una serie che condensa in otto puntate una storia che molte altre produzioni distribuirebbero su tre stagioni.

Ji-woo vive tra il mondo criminale e la polizia

La protagonista di My Name si chiama Ji-woo ed è legata a due mondi opposti: quello criminale che l’ha formata e quello delle forze dell’ordine. Nella polizia indossa la divisa di Oh Hye-jin, un’identità che non è la sua.

La lealtà di Ji-woo oscilla continuamente tra questi due ambienti. Ogni episodio si regge sulla domanda su chi sia davvero quando veste i panni di Oh Hye-jin e dove finisca la maschera.

Perché My Name ricorda lo spirito di Kill Bill

Nelle scene d’azione My Name richiama Kill Bill. Quentin Tarantino rinnovò il genere action occidentale attingendo al cinema asiatico, dalle coreografie di Hong Kong ai film di samurai.

My Name segue il percorso inverso: riprende quella tradizione e la reinterpreta con una brutalità moderna e viscerale.

Un thriller d’azione che lavora anche sull’identità

Il tema centrale della serie è l’identità frammentata. Vivere una doppia vita ha un costo psicologico, perché ogni parola, ogni gesto e ogni sguardo possono tradire la vera natura di chi la vive.

La serie alterna alta tensione e riflessione emotiva. Il dolore di Ji-woo nasce dalla perdita del padre, ma anche dalla perdita progressiva di se stessa.

Domande frequenti Di cosa parla My Name su Netflix? My Name racconta di Ji-woo, legata a due mondi opposti: quello criminale che l’ha formata e quello della polizia, dove veste l’identità di Oh Hye-jin. La serie lavora sul tema dell’identità frammentata e sul costo psicologico di una doppia vita. Quanti episodi ha My Name? My Name ha otto episodi. La serie coreana del 2021, diretta da Kim Jin-min, condensa in otto puntate una storia che molte altre produzioni distribuirebbero su tre stagioni. Chi è il regista di My Name? My Name è diretta da Kim Jin-min. È un thriller coreano del 2021 composto da otto episodi, disponibile su Netflix. My Name assomiglia a Kill Bill? Sì, nelle scene d’azione My Name richiama Kill Bill. Quentin Tarantino rinnovò il genere action occidentale attingendo al cinema asiatico, mentre My Name riprende quella tradizione e la reinterpreta con una brutalità moderna e viscerale.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste