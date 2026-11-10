«Anime salve» di De André: significato e analisi della canzone

di Redazione ZON

In sintesi. «Anime salve» è la canzone che dà il titolo all’ultimo album in studio di Fabrizio De André, uscito il 19 settembre 1996 e scritto con Ivano Fossati. Secondo De André, il titolo significa «spiriti solitari»: la canzone è un elogio della solitudine, intesa come libertà e non come abbandono.

I punti chiave «Anime salve» è il tredicesimo e ultimo album in studio di Fabrizio De André, uscito il 19 settembre 1996 per Ricordi BMG.

Fabrizio De André ha spiegato nei concerti del 1997-98 che il titolo «Anime salve» significa «spiriti solitari».

La title track «Anime salve» dura 5:52 ed è un duetto tra Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Piero Milesi ha curato gli arrangiamenti dell’album «Anime salve» e ne è stato produttore insieme a Fabrizio De André.

Fabrizio De André ha vinto nel 1997 la Targa Tenco per il miglior album con «Anime salve» e per la canzone dell’anno con «Prinçesa».

«Anime salve» è la title track dell’ultimo album in studio di Fabrizio De André, uscito il 19 settembre 1996 e scritto con Ivano Fossati. Secondo De André il titolo vuol dire «spiriti solitari»: la canzone è una specie di elogio della solitudine, intesa come libertà e non come abbandono.

Di cosa parla «Anime salve»?

La canzone è una ballata riflessiva sulla solitudine. Non descrive una solitudine subita, ma una condizione scelta e vissuta come positiva: lo spazio in cui una persona resta libera dalle appartenenze e dai gruppi.

È la lettura proposta anche da Treccani, che vede nel brano il ribaltamento della solitudine imposta. Dentro, secondo questa lettura, c’è molto del vissuto e del pensiero dell’autore, che si definiva «una minoranza di uno».

Che cosa significa il titolo secondo De André?

La spiegazione viene da lui. In concerto, negli anni 1997-98, raccontò che il titolo nasce dall’etimologia delle due parole, «anime» e «salve», e che significa «spiriti solitari». Quei discorsi parlati furono poi raccolti sotto il titolo «Elogio della solitudine».

De André aggiunse una precisazione: la solitudine non è per tutti. Non possono permettersela i vecchi, i malati e il politico. Chiarì anche di non voler fare l’apologia dell’eremitaggio, e di aver avuto paura dell’uomo organizzato, mai dell’uomo solo.

Come è nata la canzone e chi l’ha scritta?

L’album fu scritto e realizzato con Fossati. Secondo il racconto di Fossati, la musica nacque suonando insieme nella casa di campagna di De André in Sardegna. De André aveva testi quasi completi, e Fossati aggiunse qualche verso.

Fossati ha dichiarato una ripartizione precisa: testi al 90% di De André con qualche sua idea, musica al 90% sua con qualche contributo di De André. Alcune fonti parlano invece di Fossati come co-autore di tutti i brani.

Dato Informazione Album «Anime salve», tredicesimo e ultimo in studio Uscita 19 settembre 1996 Etichetta Ricordi BMG Produttori Fabrizio De André e Piero Milesi Arrangiamenti Piero Milesi Durata della title track 5:52

Come suona la title track?

È un duetto con Fossati. Le due voci si completano e si rispondono, finendo e riprendendo l’una la linea dell’altra. L’arrangiamento è più contemporaneo di quello dei brani acustici del disco, con i sintetizzatori in evidenza.

Il resto dell’album guarda al Mediterraneo, ai Balcani e al Sudamerica, quest’ultimo caro a Fossati. Nei concerti successivi il pezzo fu eseguito ancora in duetto: le parti di Fossati le cantò Cristiano De André.

Si può leggere la canzone strofa per strofa?

Il testo non è riprodotto qui per ragioni di diritto d’autore, e non esiste una nota d’autore che spieghi la canzone parte per parte. Chi vuole seguirne la struttura può leggere il testo da un’edizione ufficiale, tenendo come guida le dichiarazioni di De André sul significato del titolo.

Quali interpretazioni esistono?

Va distinta la parola dell’autore dalle letture della critica. De André ha detto che la solitudine è libertà e che non è alla portata di tutti. Il resto sono interpretazioni.

Una lettura possibile collega la title track al tema dell’intero album: l’esclusione. Secondo Treccani, il disco racconta gli ultimi, i reietti e chi sta fuori dalle regole del branco, per scelta o per debolezza. Compaiono transessuali, rom, pescatori e marinai, chi difende il proprio onore in Sardegna, i genovesi.

Per De André stesso, nei discorsi dei concerti 1997-98, il disco è soprattutto un «discorso sulla libertà», non solo un disco sulle minoranze. Nell’album convivono portoghese, romaní, genovese («Â cúmba») e sardo («Disamistade»).

«Anime salve» è il testamento di De André?

No, almeno non nelle intenzioni. Quando registrò il disco De André non conosceva la malattia che lo avrebbe portato alla morte, l’11 gennaio 1999, e stava pensando ad altri progetti. «Testamento» è una lettura a posteriori.

Inoltre l’etichetta di testamento spirituale è attribuita più spesso a «Smisurata preghiera», il brano di chiusura, che a questa canzone. Conviene non confondere l’album con la title track: molti articoli parlano del primo, pochi della seconda.

Come fu accolta?

Secondo la stampa musicale, il disco debuttò al primo posto della classifica FIMI Album e fu poi triplo disco di platino in Italia. Questi dati risalgono al 1996-97 e non sono confermati da una fonte ufficiale consultata. Nel 1997 De André vinse la Targa Tenco per il miglior album e, con «Prinçesa», per la canzone dell’anno.

De André presentò il disco in un lungo tour iniziato alla fine del 1997. Dovette interromperlo il 13 agosto 1998 per motivi di salute. Il live postumo «Anime salve – Il concerto 1997» è uscito nel 2012.

Per i trent’anni dell’album, Fiorella Mannoia ha dedicato a De André e Fossati il progetto «Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve». Ha aperto con due concerti sold-out al Porto Antico di Genova il 27 e 28 giugno 2026, seguiti da un tour estivo in Italia.

Domande frequenti Cosa significa «Anime salve» di De André? Secondo Fabrizio De André, il titolo «Anime salve» significa «spiriti solitari». Lo spiegò nei concerti del 1997-98, raccontando che nasce dall’etimologia delle due parole, «anime» e «salve». Quei discorsi furono poi raccolti sotto il titolo «Elogio della solitudine». Di cosa parla la canzone Anime salve? «Anime salve» è una ballata riflessiva sulla solitudine. Non descrive una solitudine subita, ma una condizione scelta e vissuta come positiva, lo spazio in cui una persona resta libera dalle appartenenze e dai gruppi. Chi ha scritto Anime salve di De André? L’album «Anime salve» fu scritto e realizzato da Fabrizio De André insieme a Ivano Fossati. Fossati ha dichiarato che i testi sono al 90% di De André e la musica al 90% sua. Alcune fonti indicano invece Fossati come co-autore di tutti i brani. Anime salve è il testamento di De André? No, almeno non nelle intenzioni. Quando registrò «Anime salve», Fabrizio De André non conosceva la malattia che lo avrebbe portato alla morte l’11 gennaio 1999 e stava pensando ad altri progetti. Il titolo di testamento spirituale è attribuito più spesso a «Smisurata preghiera», il brano di chiusura dell’album. Quando è uscito l’album Anime salve di De André? L’album «Anime salve» di Fabrizio De André è uscito il 19 settembre 1996 per Ricordi BMG. È il tredicesimo e ultimo album in studio dell’autore. La produzione è di De André e Piero Milesi, che ha curato anche gli arrangiamenti.

Fonte: Treccani (Chiasmo) – L’esclusione in Anime Salve · Treccani (Lingua italiana) – Anime salve, il disco degli Ultimi · OndaRock – speciale 30 anni di Anime salve · Rockol – Anime salve usciva 25 anni fa · Rockit – Anime Salve compie 20 anni · Spettakolo.it – Anime Salve, il capolavoro · Radio Città Aperta – Anime Salve, l’ultimo viaggio · Wikipedia (EN) – Anime salve · Wikipedia (IT) – Anime salve – Il concerto 1997 · Wikipedia (EN) – In Concerto (DVD) · Wikipedia (EN) – Targa Tenco · Onda Musicale – Anime Salve, l’ultimo capolavoro · Fabiosroom – Anime salve (citazione di De André)