Scena Aperta, Massimo Bernardini torna su Rai 5 con l’Otello tra Shakespeare e Verdi

di Redazione ZON

In sintesi. Scena Aperta, programma di Rai Cultura in sei puntate con Massimo Bernardini, va in onda su Rai 5 (canale 23) giovedì 5 novembre 2026 alle 21.20. La prima puntata confronta l’Otello di Shakespeare e quello di Verdi, con ospiti dal Teatro Argentina e dal Teatro alla Scala. La replica è su Rai 3 il 6 novembre 2026.

I punti chiave Scena Aperta è un programma di Rai Cultura in sei puntate, in onda ogni giovedì alle 21.20 su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre.

La replica della prima puntata di Scena Aperta va su Rai 3 venerdì 6 novembre 2026 in terza serata, senza un orario di inizio fisso.

La prima puntata di Scena Aperta, il 5 novembre 2026, mette a confronto l’Otello di Shakespeare e l’Otello di Verdi.

Il Teatro alla Scala di Milano inaugura la stagione lirica con l’Otello di Verdi il 7 dicembre 2026, serata che andrà su Rai 1.

Rai annuncia per l’intero ciclo di Scena Aperta oltre 30 performance dal vivo e 50 ospiti.

Attenzione: spoiler. Massimo Bernardini torna in tv con Scena Aperta, su Rai 5 giovedì 5 novembre 2026 alle 21.20: la prima puntata mette a confronto l’Otello di Shakespeare e quello di Verdi.

Quando va in onda Scena Aperta e dove rivederla

Scena Aperta è un programma di Rai Cultura in sei puntate, in onda ogni giovedì alle 21.20 su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre. La replica è prevista il giorno dopo su Rai 3, in terza serata.

Data Canale Orario Giovedì 5 novembre 2026 Rai 5 (canale 23) 21.20 Venerdì 6 novembre 2026 Rai 3 (replica) Terza serata, dopo il Tg3 Linea Notte

Per la replica su Rai 3 la collocazione in terza serata non corrisponde a un orario di inizio fisso.

Chi sono gli ospiti della prima puntata su Otello

Il programma si svolge nell’Auditorium A della sede Rai di Milano. Per l’allestimento di prosa del Teatro Argentina di Roma, debuttato il 4 novembre 2026, intervengono Luca Lazzareschi (Jago) e Mersila Sokoli (Desdemona), che recitano due brani della tragedia. Il regista e direttore del teatro, Luca De Fusco, partecipa con un’intervista video.

Per l’Otello di Verdi, che il 7 dicembre 2026 inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano, ci sono il sovrintendente Fortunato Ortombina e il regista Damiano Michieletto. Il soprano Eleonora Buratto (Desdemona) e il baritono Roberto Frontali (Jago) eseguono due arie.

L’attore e regista Elio De Capitani apre e chiude la puntata con due monologhi tratti dall’Otello di Shakespeare. Secondo Rai Cultura, i temi della serata sono gelosia, potere, manipolazione e pregiudizio.

La puntata richiama anche un anniversario televisivo: secondo la presentazione, l’Otello diretto da Carlos Kleiber alla Scala fu trasmesso in diretta dalla Rai 50 anni fa. Quest’anno la serata scaligera del 7 dicembre 2026 andrà su Rai 1.

Perché Bernardini è tornato in tv dopo TV Talk

Bernardini ha raccontato di aver dedicato gli anni lontano dalla tv a seguire opere, concerti e spettacoli di teatro in giro per l’Italia. Secondo la nota Rai, nel maggio 2024 era andato in pensione. Sul ritorno ha detto: “perché non farne un piccolo esperimento televisivo?”.

Le fonti non concordano sulla durata di TV Talk. La nota Rai parla di 22 anni su Rai 3, mentre le dichiarazioni di Bernardini alla presentazione del 3 novembre 2026 parlano di quindici anni.

Fabrizio Zappi, direttore Cultura ed Educational della Rai, ha definito Scena Aperta “esemplare” dell’obiettivo di Rai Cultura: dare voce alle forme artistiche del Paese e creare un “tessuto connettivo fra di esse”.

Cosa c’è nelle altre cinque puntate

Dopo Otello, il secondo appuntamento è dedicato al rapporto tra attori e registi e tra cantanti e direttori d’orchestra. Il terzo tratta la rivincita del dialetto e il quarto il ruolo delle donne alla guida delle istituzioni dello spettacolo.

Il quinto affronta il contributo delle musiche per cinema, televisione e teatro. Il sesto riguarda la scrittura contemporanea.

Rai annuncia per l’intero ciclo oltre 30 performance dal vivo e 50 ospiti. Tra i nomi indicati ci sono Massimo Popolizio, Paola Turci, Speranza Scappucci, Lella Costa, Peppe Barra, Tullio Solenghi, Andrea Pennacchi e Cecilia Gasdia.

Domande frequenti A che ora va in onda Scena Aperta su Rai 5? Scena Aperta va in onda ogni giovedì alle 21.20 su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre. La prima puntata è giovedì 5 novembre 2026. Il ciclo è di sei puntate. Quando c’è la replica di Scena Aperta su Rai 3? La replica di Scena Aperta è prevista il giorno dopo la messa in onda su Rai 3, in terza serata. Per la prima puntata è venerdì 6 novembre 2026, dopo il Tg3 Linea Notte. La terza serata non ha un orario di inizio fisso. Chi sono gli ospiti della prima puntata di Scena Aperta? Per l’Otello di Shakespeare intervengono Luca Lazzareschi, Mersila Sokoli e, in video, il regista Luca De Fusco. Per l’Otello di Verdi ci sono Fortunato Ortombina, Damiano Michieletto, Eleonora Buratto e Roberto Frontali. Elio De Capitani apre e chiude la puntata con due monologhi. Di cosa parlano le altre puntate di Scena Aperta? Dopo l’Otello, la seconda puntata tratta il rapporto tra attori e registi e tra cantanti e direttori d’orchestra. La terza è sulla rivincita del dialetto e la quarta sul ruolo delle donne alla guida delle istituzioni dello spettacolo. La quinta riguarda le musiche per cinema, televisione e teatro, la sesta la scrittura contemporanea. Quanto è durato TV Talk di Massimo Bernardini? Le fonti non concordano. La nota Rai parla di 22 anni su Rai 3, mentre Massimo Bernardini, alla presentazione del 3 novembre 2026, ha parlato di quindici anni.