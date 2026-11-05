Fallout Shelter: The Experiment arriva su Prime Video il 13 gennaio 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Il reality competitivo Fallout Shelter: The Experiment, ambientato nell’universo della saga Fallout, debutta su Prime Video il 13 gennaio 2027 con i primi quattro episodi. Gli altri tre escono a cadenza settimanale fino al 27 gennaio 2027. I partecipanti affrontano prove e dilemmi psicologici nei rifugi Vault-Tec; il vincitore ottiene 1 milione di dollari.

I punti chiave Fallout Shelter: The Experiment debutta su Prime Video il 13 gennaio 2027 con i primi quattro episodi.

Gli ultimi tre episodi di Fallout Shelter: The Experiment escono a cadenza settimanale fino al 27 gennaio 2027.

Il reality ha sette episodi in totale ed è ambientato nei rifugi antiatomici della Vault-Tec.

Il vincitore di Fallout Shelter: The Experiment si aggiudica un premio di 1 milione di dollari.

Jonathan Nolan e Lisa Joy, creatori della serie TV Fallout, sono produttori esecutivi del reality, prodotto da Studio Lambert.

Fallout Shelter: The Experiment, il reality show ambientato nell’universo della saga post-apocalittica Fallout, arriva su Prime Video il 13 gennaio 2027 con i primi quattro episodi. I restanti tre usciranno a cadenza settimanale fino al 27 gennaio 2027.

Quando escono gli episodi di Fallout Shelter: The Experiment

Il programma ha sette episodi in totale, pubblicati in due tempi. Prime Video ha scelto un debutto con quattro puntate insieme, seguito da un rilascio settimanale.

Data Episodi su Prime Video 13 gennaio 2027 I primi quattro episodi Fino al 27 gennaio 2027 Gli ultimi tre episodi, a cadenza settimanale

Come funziona il reality e quanto vale il premio

Fallout Shelter: The Experiment è un reality di genere competitivo. Secondo il comunicato stampa, invita persone comuni a mettere alla prova la propria attitudine alla sopravvivenza in un’apocalisse, dentro i rifugi antiatomici all’avanguardia della Vault-Tec.

I partecipanti affrontano prove ad alta intensità, dilemmi psicologici e test comportamentali. Questi mettono alla prova la loro moralità, finché non resta un unico vincitore.

Il vincitore di Fallout Shelter: The Experiment si aggiudica un premio di 1 milione di dollari.

Chi c’è dietro il progetto

Jonathan Nolan e Lisa Joy, creatori della serie TV Fallout, sono produttori esecutivi di Fallout Shelter: The Experiment. Con loro c’è Todd Howard, indicato come figura chiave del franchise.

La produzione è di Studio Lambert, la società già dietro The Traitors, The Circle e Squid Game: The Challenge.

Cosa c’è da vedere su Prime Video nell’attesa

Le prime due stagioni della serie Fallout sono già disponibili in streaming su Prime Video. La serie ha ottenuto diverse candidature agli Emmy, sia nella categoria Primetime sia in quella Creative Arts. Una terza stagione è in arrivo.

Nel frattempo il catalogo di Prime Video di novembre 2026 comprende, tra i titoli già usciti o in arrivo nei prossimi giorni, quelli della tabella.

Titolo Tipo Disponibile dal Tintoria Prime con Corrado Guzzanti Show italiano 3 novembre 2026 The Greatest Serie biografica USA su Muhammad Ali, 8 episodi 4 novembre 2026 The Mongoose Film d’azione USA con Liam Neeson 4 novembre 2026 Campus Drivers Serie young adult francese, 6 episodi 6 novembre 2026

Il palinsesto di novembre 2026 di Prime Video comprende anche la seconda stagione del reality italiano The Traitors e la terza stagione de Gli Anelli del Potere.

Domande frequenti Quando esce Fallout Shelter: The Experiment su Prime Video? Fallout Shelter: The Experiment esce su Prime Video il 13 gennaio 2027 con i primi quattro episodi. Gli ultimi tre episodi arrivano a cadenza settimanale fino al 27 gennaio 2027. Quanti episodi ha Fallout Shelter: The Experiment? Fallout Shelter: The Experiment ha sette episodi in totale. Prime Video li pubblica in due tempi: quattro il 13 gennaio 2027 e tre a cadenza settimanale fino al 27 gennaio 2027. Quanto vale il premio di Fallout Shelter: The Experiment? Il vincitore di Fallout Shelter: The Experiment si aggiudica un premio di 1 milione di dollari. I partecipanti si sfidano tra prove ad alta intensità, dilemmi psicologici e test comportamentali finché non resta un unico vincitore. Chi produce Fallout Shelter: The Experiment? Fallout Shelter: The Experiment è prodotto da Studio Lambert, la società dietro The Traitors, The Circle e Squid Game: The Challenge. Jonathan Nolan e Lisa Joy, creatori della serie TV Fallout, sono produttori esecutivi, insieme a Todd Howard. Dove vedere le prime due stagioni della serie Fallout? Le prime due stagioni della serie Fallout sono disponibili in streaming su Prime Video. Una terza stagione è in arrivo.