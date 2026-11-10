Grande Fratello Vip 9, i social si dividono su Alex Belli e Daniele Iaià

di Redazione ZON

In sintesi. Il 10 novembre 2026, al giorno 54 del Grande Fratello Vip 9, i social discutono di due casi. Il primo è l’eliminazione dell’attore Alex Belli, che il 7 novembre 2026 ha scritto su X «Ho lasciato lo studio, non la scena». Il secondo riguarda i giudizi di Daniele Iaià su Piera Meloni e Megan Ria.

I punti chiave Il 7 novembre 2026 Alex Belli ha pubblicato su X un messaggio dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 9.

I fan di Alex Belli chiedono il ripescaggio e citano il precedente di Helena Prestes, tornata nella casa dopo le proteste del pubblico.

Il 7 novembre 2026 Daniele Iaià, vincitore della prima edizione di Too Hot To Handle Italia, ha commentato Piera Meloni e Megan Ria in una diretta con Lorenzo Pierdominici.

Il web ha lanciato l’hashtag #IoStoConPiera a sostegno di Piera Meloni dopo il video virale di Daniele Iaià su X.

La diretta del Grande Fratello Vip 9 è disponibile sul sito ufficiale del programma, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.

Nel giorno 54 del Grande Fratello Vip 9, il 10 novembre 2026, sui social si continua a discutere di due casi: l’eliminazione di Alex Belli e i giudizi di Daniele Iaià su Piera Meloni e Megan Ria.

Alex Belli scrive «non la scena» e i fan chiedono il ripescaggio

Il 7 novembre 2026 Alex Belli ha pubblicato su X un messaggio dopo l’uscita dal reality. Nel testo scrive: «Ho lasciato lo studio, non la scena… C’è chi crede di aver scritto il finale, ma il vero colpo di scena? To be continued».

Il messaggio, difficile da interpretare, lascia pensare che il futuro dell’attore possa restare legato al gioco. Una parte del pubblico ne ha tratto l’idea che dietro la sua uscita dallo studio ci siano altri colpi di scena.

Molti spettatori chiedono il ripescaggio di Belli in una delle prossime puntate. Citano il precedente di Helena Prestes, che dopo le proteste del pubblico è tornata nella casa.

Le opinioni dei fan sono divise. C’è chi scrive «Fossi un autore lo rimanderei dentro» e chi sostiene che «manca troppo poco alla fine, al massimo sarà ospite». Altri ritengono che Belli non accetterebbe di rientrare.

Daniele Iaià finisce al centro delle polemiche per i giudizi sulle due inquiline

Il 7 novembre 2026 Daniele Iaià, vincitore della prima edizione di Too Hot To Handle Italia, ha commentato Piera Meloni e Megan Ria durante una diretta con l’amico Lorenzo Pierdominici. Il video è diventato virale su X.

Iaià ha lasciato in sospeso una parola riferita a Piera Meloni, un’espressione che ha fatto discutere. Il web si è schierato dalla parte della concorrente e ha lanciato l’hashtag #IoStoConPiera.

Iaià sarà tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli, forse durante le vacanze natalizie.

Dove seguire la diretta del Grande Fratello Vip 9

La diretta del reality è disponibile sul sito ufficiale del programma, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.

Domande frequenti Cosa ha scritto Alex Belli dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 9? Il 7 novembre 2026 Alex Belli ha pubblicato su X un messaggio in cui scrive: «Ho lasciato lo studio, non la scena… C’è chi crede di aver scritto il finale, ma il vero colpo di scena? To be continued». Il testo è difficile da interpretare e una parte del pubblico lo legge come l’indizio di altri colpi di scena. Alex Belli sarà ripescato al Grande Fratello Vip 9? Il 10 novembre 2026 molti spettatori chiedono il ripescaggio di Alex Belli in una delle prossime puntate e citano il caso di Helena Prestes, tornata nella casa dopo le proteste del pubblico. Le opinioni sono divise: c’è chi pensa che al massimo sarà ospite e chi ritiene che Belli non accetterebbe di rientrare. Cosa ha detto Daniele Iaià su Piera Meloni? Il 7 novembre 2026, in una diretta con Lorenzo Pierdominici, Daniele Iaià ha lasciato in sospeso una parola riferita a Piera Meloni. L’espressione ha fatto discutere e il web si è schierato con la concorrente, lanciando l’hashtag #IoStoConPiera. Chi è Daniele Iaià? Daniele Iaià è il vincitore della prima edizione di Too Hot To Handle Italia. Sarà tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli, forse durante le vacanze natalizie. Dove vedere la diretta del Grande Fratello Vip 9? La diretta del Grande Fratello Vip 9 è disponibile sul sito ufficiale del programma e su Mediaset Infinity. Si può seguire anche su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.

Fonte: Isa e Chia · Blasting News · Biccy