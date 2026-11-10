Uomini e Donne, Paola Fatuzzo e Antonio Marino lasciano lo studio insieme per chiarirsi

di Redazione ZON

In sintesi. Nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, Paola Fatuzzo e Antonio Marino sono tornati in studio e, su suggerimento della conduttrice, hanno lasciato il programma insieme per chiarire i propri sentimenti. Paola Fatuzzo ha espresso dubbi perché Antonio Marino aveva frequentato e baciato Gloria Nicoletti.

I punti chiave Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne nella prima puntata della nuova stagione, su suggerimento della conduttrice.

Paola Fatuzzo ha espresso dubbi su Antonio Marino perché lui aveva frequentato e baciato Gloria Nicoletti.

Antonio Marino è apparso più deciso a stare con Paola Fatuzzo.

Paola Fatuzzo e Antonio Marino erano stati protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne e hanno continuato a conoscersi durante l’estate.

Nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, Paola Fatuzzo e Antonio Marino sono rientrati in studio e hanno lasciato il programma insieme, su suggerimento della conduttrice, per capire che direzione prendano i loro sentimenti.

Come Paola Fatuzzo e Antonio Marino erano arrivati alla nuova stagione

Paola Fatuzzo e Antonio Marino sono stati tra i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo aver iniziato una frequentazione dentro il programma, i due hanno continuato a conoscersi anche durante l’estate.

Perché Paola Fatuzzo ha espresso dei dubbi su Antonio Marino

Nella prima puntata Antonio Marino è apparso più deciso a stare con Paola Fatuzzo. Paola Fatuzzo, invece, ha manifestato alcuni dubbi sul cavaliere, perché nel frattempo lui aveva frequentato e baciato Gloria Nicoletti.

Questo episodio ha inizialmente diviso la coppia. Sia Paola Fatuzzo sia Antonio Marino hanno frequentato altre persone, ma nessuno dei due è sembrato davvero deciso a lasciarsi andare con qualcun altro.

La scelta di lasciare lo studio insieme per chiarirsi le idee

Su suggerimento della conduttrice, Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno deciso di uscire dallo studio insieme. Lo scopo dichiarato era capire in che direzione portassero i loro sentimenti reciproci.

Domande frequenti Cosa è successo a Paola Fatuzzo e Antonio Marino a Uomini e Donne? Nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, Paola Fatuzzo e Antonio Marino sono tornati in studio. Su suggerimento della conduttrice hanno poi lasciato il programma insieme per capire in che direzione vadano i loro sentimenti. Perché Paola Fatuzzo ha dei dubbi su Antonio Marino? Paola Fatuzzo ha manifestato dubbi su Antonio Marino perché, nel periodo trascorso lontano dalla coppia, lui aveva frequentato e baciato Gloria Nicoletti. Antonio Marino, invece, è apparso più deciso a stare con lei. Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno lasciato Uomini e Donne? Nella prima puntata della nuova stagione Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno lasciato il programma insieme, su suggerimento della conduttrice. Lo scopo dichiarato era chiarirsi le idee sui loro sentimenti reciproci. Come si sono conosciuti Paola Fatuzzo e Antonio Marino? Paola Fatuzzo e Antonio Marino sono stati tra i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Hanno iniziato una frequentazione dentro il programma e hanno continuato a conoscersi anche durante l’estate.

Fonte: Isa e Chia