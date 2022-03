La Pupa e il Secchione Show: alcuni momenti della prima puntata

La Pupa e il Secchione Show è tornato: con la conduzione di Barbara D’Urso, ecco alcuni momenti della prima puntata andata in onda ieri

Ha debuttato ieri sera, 15 marzo 2022, in prima serata su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Condotto per la prima volta da Barbara D’Urso il programma sperimenta così un nuovo format fatto di colpi di scena, emozioni forti e momenti di puro divertimento e trash spontaneo. Per un totale di 8 episodi i protagonisti di quest’anno, 22 concorrenti divisi in 11 coppie, vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Solo il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara D’Urso, segnando quindi la trasformazione da show a vero e proprio reality.

I concorrenti e la giuria

L’obiettivo per i 22 protagonisti sarà quello di scambiare informazioni e sapere, fondendo i rispettivi universi di appartenenza. Seguendo la canonica suddivisione del noto programma, vedremo donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati a studiose e intellettuali, poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del loro aspetto. Sono questi le pupe e i secchioni e i pupi e le secchione, che edizione dopo edizione si sono confrontati.

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show ci sono alcuni volti già noti al pubblico di Mediaset. Tra questi: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi, l’archeologo Aristide Malnati. Inoltre, non poteva mancare un’agguerrita giuria a commentare l’operato dei concorrenti composta da: Antonella Elia, Federico Fashion Style alias Federico Lauri e da una giurata segreta, l’ex concorrente del grande Fratello appena conclusasi Soleil Sorge.

Alcuni momenti della puntata

Apre la puntata un’emozionatissima ma esperta Barbara D’Urso che, nonostante alcuni intoppi tra guasti tecnici, assenze in studio e cadute è riuscita a portare avanti la diretta. Questo per la D’Urso doveva essere un nuovo banco di prova, dopo aver perso due dei tre programmi che portava avanti su Canale 5 la scorsa stagione. Ma, nonostante ciò, ha portato anche in questo studio il suo brio e il suo stile, facendo quasi sembrare che tutto quello che faceva sulla rete ammiraglia si sia semplicemente spostato su Italia 1. Nessun passo indietro quindi per Barbarella, che ha adattato ai suoi standard un format già noto.

Ad accompagnare la D’urso in questa prima puntata una giuria che parte già in modalità mista, tra Antonella Elia da casa per il Covid e gli altri due in studio. La Elia si conferma comunque una giurata attenta, curiosa e sempre pronta a dire la propria; Federico Fashion Style parte un po’ sottotono, mentre Soleil, pur non perdendo la sua personalità, decide di partire facendo la parte della buona e facendo complimenti con tutti.

La lite tra Soleil e Mila

La Sorge però è stata protagonista di una delle più accese liti della serata, quella con la pupa Mila Suarez. Tutto è iniziato quando la modella marocchina ha ammesso di non credere al futuro matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta.

Mila infatti, riferendosi alle nozze tra il suo ex Alex Belli e Delia Duran, crede che ormai vada di moda inscenare finte nozze all’estero. Subito è partita la risposta di Soleil Sorge: “Forse ti rode che non ha sposato te”. Mila e Alex sono stati infatti, fidanzati per circa un anno tra il 2017 e il 2018, fino al tradimento di lui. È scoppiato quindi il caos in diretta con un botta e risposta tra Soleil e Mila: quest’ultima ha, infatti, ampiamente criticato la prima di fare gossip in ogni programma solo grazie agli uomini che riesce a conquistare.

La caduta di un secchione

Altro momento centrale della puntata è sicuramente quello che ha visto protagonista uno dei secchioni in gara. Sul finale, le coppie arrivate ultime in classifica, si sono affrontate al “bagno di cultura”, per poi uscire dalle docce improvvisate e riprendere il centro dello studio per ascoltare il verdetto finale. Proprio in questo frangente, il ragazzo è scivolato bruscamente a terra, sbattendo la testa sul pavimento dello studio.

Prontamente, a differenza delle pupe spaventante, Barbara si è avvicinata al malcapitato per assicurarsi che stesse bene. Il ragazzo, che ha infatti faticato a rimettersi in piedi, fortunatamente non ha riportato alcun danno grave, se non un grosso spavento e qualche dolore alla schiena per la caduta improvvisa. La D’Urso intanto ha rassicurato tutti che dalla prossima settimana i concorrenti che si affronteranno nella stessa sfida avranno in dotazione delle ciabatte per evitare di scivolare.