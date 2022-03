Anticipazioni Tempesta d’amore, la puntata di oggi 16 marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle anticipazioni di ieri.

Anticipazioni Tempesta d’amore: la puntata di oggi

Rosalie rifiuta la proposta di Ariane di aiutarla a diffamare Christof. Cornelia perde la chiave del salone del ballo in maschera affidale da Andrè, ma Benni riesce ad aprire la porta scassinandola con una forcina. Hannes propone a Maja di andare a vivere con lui nel suo ranch nel Montana. Selina si concede a Cornelius, ma è chiaro che pensa ancora a Christof.

Non ci resta che aspettare la nuova puntata sempre alle 19 e 50 su Rete 4.