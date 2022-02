Firenze, diffuso video delle parti intime: ragazza sotto choc

“È una ragazza come tante altre — dicono i genitori di Lara (nome inventato) — tranquilla, senza problemi“. Eppure nel primo giorno di autogestione per il Saffi qualcosa è cambiato. Lara, insieme ad un’amica, si produce in un balletto. Non sa, però, che un suo compagno la sta riprendendo. E, più precisamente, sta riprendendo le sue parti intime.

Quel video rimbalza nelle chat di Whatsapp di alcuni licei fiorentini al punto che la diciassettenne, avvisata da un suo amico, si rivolge alla preside Francesca Lascialfari. Questa, insieme al Consiglio di Classe, decide di punire l’autore di quel filmato con una settimana di servizi sociali alla Caritas. Ma nel pomeriggio la notizia si diffonde, e la giovane viene subissata dalle offese: «ridicola», «sudicia», «putt…». Il caso deflagra quando i genitori della giovane decidono di sporgere due denunce ai carabinieri: la prima per la divulgazione e la seconda per ingiurie, diffamazione e minacce.

La famiglia della diciassettenne spera che possa esserci una punizione anche per coloro che hanno offeso la giovane e vorrebbe che la ragazza affrontasse un percorso di psicoterapia. “Quello che ci dà più dispiacere — dichiarano i genitori di Lara — è che è stata tradita da un amico, da un ragazzo che frequenta la sua stessa comitiva. Da babbo e da mamma stiamo cercando di capire come stia nostra figlia, cosa le passi per la testa. Alterna momenti di depressione a momenti di rabbia. Siamo distrutti».