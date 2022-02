Uomini e Donne, anticipazioni 16 Febbraio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne”

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento quotidiano con “Uomini e Donne”.

Nella puntata odierna, il dating-show condotto da Maria De Filippi concederà spazio al Trono di Matteo Ranieri. Il giovane, rimasto senza corteggiatrici dopo che sia Denise che Federica hanno deciso di lasciare lo studio, riuscirà a ritrovare la serenità con Federica dopo un confronto disteso che vedrà proprio nella De Filippi un arbitro super-partes.

Sul fronte Trono Over, continuano le incomprensioni tra Alessandro e Pinuccia: i due, recentemente hanno avuto l’opportunità di confrontarsi a telecamere spente. Tuttavia, lei oggi ha chiesto di poter raccontare la sua versione dei fatti alla presenza del pubblico in studio. C’è grande attesa attorno a quello che dirà.

Per una coppia che sembra ormai giunta al capolinea, a “Uomini e Donne”, un’altra sembra prossima a sbocciare. Parliamo di Ida Platano e Alessandro: tra i due il feeling è palpabile e lei non nasconde di provare sensazioni positive nei confronti del Cavaliere. Sarà la volta buona per costruire una relazione solida dopo le batoste degli ultimi mesi?