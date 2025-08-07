7 Agosto 2025 - 12:22
Nuovo Responsabile Regionale di Protezione Civile
Un ringraziamento sentito va ai Responsabili uscenti per l’impegno e il lavoro svolto fino ad oggi
La Commissione Regionale di Protezione Civile e il Consiglio Regionale ANPAS Campania hanno nominato Mario Santaniello, appartenente alla Pubblica Assistenza Il Punto ODV di Baronissi (SA), come nuovo Responsabile Regionale di Protezione Civile.
Nel corso del prossimo mese, il nuovo Responsabile darà il via a una serie di incontri con le Pubbliche Assistenze attive nel settore della Protezione Civile, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso condiviso di coordinamento e programmazione.
