Michelle Hunziker: ecco cosa sappiamo sul nuovo show

Dopo il successo di All Togheter Now, Michelle Hunziker sta per tornare su Canale 5 con uno show tutto suo dal titolo “Michelle Impossibile“, una sorta di ramake di “Scommettiamo che?“, che andrà in onda il mercoledì sera per due settimane a partire dal 16 febbraio 2022.

Michelle Hunziker non sarà sola, anzi, ci saranno moltissimi ospiti che si alterneranno nelle due puntate tra cui Maria De Filippi, Pio e Amedeo, Belen Rodriguez ma anche Aurora Ramazzotti. A Michelle Impossible, ci saranno anche Katia Follesa e Michela Giraud, due comiche che sicuramente ci regaleranno tanti sorrisi.

Nel promo, andato in onda su Canale 5, possiamo intravedere diverse fotografie sul tavolino del salotto nel quale ci sono Michelle, Michela e Katia: Andrea Pucci, Ilary Blasi, Serena Autieri, Mago Forest e Gerry Scotti. Ci saranno anche loro all’interno del nuovo show di Michelle Hunziker?

“Deve essere uno show autoironico, pieno di ospiti“, commenta Michelle che viene interrotta da Michela Giraud “Senti Michelle, ma perché non fai un bel programma di cucina? Chi te lo fa fare? Fai due cotolette e via“, suggerisce la comica. “Impossibile“, rilancia Katia Follesa. “Michelle Impossibile, per Hunziker niente è impossibile“, conclude la voce fuori campo.

Sul palco insieme a Michelle Hunziker ci sarà anche Belen Rodriguez, come testimoniano le storie su Instagram sul profilo delle due conduttrici, che si incontreranno nuovamente a livello lavorativo dopo l’esperienza a Striscia la notizia qualche anno fa.