Grave lutto per Fedez : Il messaggio commosso sui social

Fedez, con un messaggio doloroso e ricco di tristezza ed amarezza, ha annunciato la perdita della cara ed amatissima zia, che l’ha letteralmente cresciuto come un figlio. Una perdita indicibile, incolmabile, che ha devastato e segnato profondamente il cuore del rapper e della sua famiglia.

Le parole sofferte di Fedez

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per vent’anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid, in cuor mio, sapevo che sarebbe stato troppo per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita, ingiustamente, non ti ha mai voluto dare”, ha scritto il cantante con estremo rammarico e con immenso cordoglio.

Il ringraziamento ai dottori

“Grazie per averci provato fino all’ultimo, ma soprattutto grazie per la grande umanità”.

Fedez, un uomo dal carattere molto dolce e dalla natura introversa, si è chiuso nel suo dolore, circondato dall’amore della moglie Chiara Ferragni e dal calore della sua splendida famiglia

Chiara e Fedez colpiti dal Covid

Nonostante le precauzioni, a fine dicembre Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid-19. La coppia, ai tempi, aveva scritto così sui social:

“Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come per ora sono negativi”, aveva scritto la fashion blogger.

Fedez aveva, poi, aggiunto:

“Motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno ma non possiamo mantenere le distanze dovendoli accudire. Fortunatamente siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene”.

Mentre la Ferragni, dopo pochi giorni è risultata negativa, la convalescenza di Fedez è stata un pò più lunga.