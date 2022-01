Nuovo decreto Covid: le novità in vigore dal 1 febbraio

Terminata la stretta natalizia è tempo di nuove regole per arginare la curva epidemiologica del Covid-19, con il nuovo provvedimento previsto dal Governo che entrerà in vigore nella giornata di domani.

Non solo novità, però, tra le nuove regole del decreto: il Consiglio dei Ministri convocato nella giornata di oggi, infatti, sembra intenzionato a prorogare alcune delle norme già previste dalla precedente ordinanza.

Viene protratto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in zona bianca, con una data di scadenza che verrà definita solo una volta contenuto il boom di contagi dovuto alla diffusione di Omicron. Per il momento le prime indicazioni sembrano confermare altri due mesi di mascherine.

Ancora niente da fare anche per le discoteche, il cui ritorno all’attività era segnato per oggi 31 gennaio: almeno altre due settimane prima che i locali possano riaprire in sicurezza.

Novità anche per quanto riguarda il Green Pass: le ultime indicazioni sembrano portare ad un “green pass illimitato” per tutti coloro attualmente immunizzati con la dose booster.

Le novità del 1 febbraio 2022 – Il nuovo decreto Covid

Scatta da domani 1 febbraio il primo provvedimento contro gli over 50 non vaccinati: l’Agenzia delle Entrate sarà incaricata di controllare i dati delle anagrafi vaccinali regionali o provinciale ed eventualmente comminare la multa da 100 euro ai “trasgressori”

Viene esteso, inoltre, l’obbligo di Green Pass anche a negozi, uffici pubblici, Posta o banca, senza dimenticare parrucchieri, barbieri e centri estetici già coinvolti dallo scorso 20 febbraio. Non servirà la certificazione, invece, per supermercati, alimentari, ottici, farmacie, rivendite di combustibili, mercati ed edicole all’aperto.

Novità anche per quanto riguarda gli spostamenti internazionali: i viaggiatori Intra-Ue potranno spostarsi da un Paese all’altro con il Green Pass base, senza l’obbligo di presentare l’esito di tamponi aggiuntivi.