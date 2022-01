Mattarella bis: cosa succede agli equilibri tra i partiti?

Sarà un Mattarella-bis. In corso l’ottava votazione per l’elezione del Capo dello Stato. L’opzione di altri sette anni per l’attuale inquilino del Quirinale sembra ormai un dato scontato, grazie alla mediazione di Draghi che, secondo fonti, avrebbe avuto un lungo colloquio con il presidente. Draghi avrebbe chiesto a Mattarella di restare al Quirinale “per il bene e la stabilità del Paese”. I leader di maggioranza hanno dunque incontrato al Colle l’attuale Capo dello Stato, che ha confermato la sua disponibilità: “Se serve ci sono”, avrebbe detto Mattarella.

Le reazioni dei partiti: la soddisfazione del PD

Soddisfazione nel PD a seguito della scelta di riconfermare l’attuale Presidente. Mattarella “ha riconosciuto che vi sarebbe stata la possibilità di eleggere personalità di alto livello ma ha ancora una volta ribadito il profondo senso delle istituzioni che lo ha pervaso e ci ha detto che farà del suo meglio”. Lo dice Debora Serracchiani in conferenza stampa dopo l’incontro al Colle. Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato, aggiunge: “Mattarella e’ un uomo delle istituzioni: ci ha accolto, ascoltato e ha accolto le istanze di un Parlamento che ha raccolto a sua volta le istanze di un Paese, con la sua solita capacità di comprendere i momenti che il Paese sta vivendo”.

La spaccatura nel centrodestra

“Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al Paese”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine di un incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. Il centrodestra esce da questa elezione spaccato, con la Meloni sicuramente più forte nei sondaggi e contraria alla linea adottata dai suoi alleati. Dopo lo schianto della Casellati e la caccia ai franchi tiratori, la spaccatura nella coalizione sembra essere totale. Al di là delle dichiarazioni a caldo, decisive saranno le interlocuzioni dei prossimi giorni.

I rischi per la tenuta del Governo

Ora si inizia già a prevedere cosa potrà accadere all’attuale maggioranza. “Al governo servirebbe una messa a punto? “Penso che il governo stia facendo un lavoro importante, sulla pandemia con milioni d’italiani che stanno rispondendo alla campagna vaccinale, e con il Pnrr da realizzare”. Lo ha detto il ministro della Salute e leader di Leu, Roberto Speranza, parlando alle telecamere in Piazza Montecitorio. “Non e’ il momento di formule politiche che suonerebbero incomprensibili. Da domani la politica deve ricominciare a occuparsi dei problemi reali di chi paga ancora questa crisi”.