Quirinale, nuovo vertice di maggioranza: ecco la DIRETTA

Nella prima mattinata sono state convocate nuove assemblee per il Quirinale. Salvini spinge ancora per il nome femminile, senza successo

Per ora, ancora nulla di fatto. La faccenda del Quirinale è ancora irrisolta. Nella prima mattinata c’è stato ancora un altro vertice dei leader, ma le assemblee non sono riuscite a trovare un accordo. I deputati dei principali partiti non sono riusciti a trovare la quadra attorno a un nome, quindi al momento la situazione è in stallo. Fino a ieri, Elisabetta Belloni sembrava un nome papabile.

Stamattina, invece, Italia Viva, Forza Italia e LeU hanno stabilito la loro contrarietà nei confronti del nome femminile per il Quirinale. Dunque la situazione è nuovamente ingolfata. Salvini, dal canto suo, spinge ancora per una donna alla presidenza della Repubblica, soluzione che al momento spezza di fatto l’unione del centrodestra. ZON.it seguirà in diretta tutti gli aggiornamenti minuto per minuto per quanto riguarda la vicenda.

La diretta

13.25 – Alle 15 i capigruppo da Mattarella

I capigruppo della maggioranza, a quanto si apprende, andranno al Quirinale alle 15.

12.29 – Draghi sente i leader: “Mattarella resti”

“Spero che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella resti al Quirinale per il bene e la stabilità del Paese.”

Questo è quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi anche ai leader politici, che sta sentendo in queste ore. La decisione è nelle mani del Parlamento, è la consapevolezza del premier, ma l’auspicio espresso ai leader sarebbe quello di garantire la stabilità chiedendo a Mattarella di restare.

12.04 – Renzi: “Stasera si chiude”

Matteo Renzi, dicono fonti di Italia Viva, si mostra ottimista. “Stasera si chiude.” sul Quirinale, ha detto ai suoi.

11.38 – Meloni: “Non voglio credere alla mossa di Salvini”

Salvini ha sconvolto anche i suoi alleati con la voglia di confermare Mattarella. Giorgia Meloni, su Twitter, non si esime dall’esprimere il suo disappunto in merito. “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci.” ha scritto tramite il suo profilo Twitter.

11.13 – Fonti maggioranza: “Stasera si può chiudere per il Mattarella bis”

Colpo di scena: fonti di maggioranza dicono che si può chiudere per il Mattarella bis già stasera. In queste ore, spiegano le stesse fonti, c’è stato un tentativo di sondare la Lega sull’ipotesi Casini che non sarebbe andato a buon fine.

11.10 – Riunione tra Conte, Letta e Speranza

È in corso dalle 10 una riunione alla Camera tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza. Lo riferiscono fonti M5S.

11.03 – Salvini insiste: “Meglio Draghi a Palazzo Chigi”

“Per me Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso. Ma ho capito che gli altri fanno politica solo bruciando le proposte che arrivano, mentre io non ho mai messo veti nei confronti di nessuno. Però ho capito che prima di dire un eventuale sì a un nome che arriva da sinistra, ora io sto zitto per non finire dentro le loro guerre interne.” ha dichiarato Salvini.

10.59 – Toti: “Senza candidato condiviso si vada su Mattarella”

“Si vada a trovare questo candidato condiviso, dopodiché altrimenti io credo che il Parlamento non sia più disponibile ad aspettare incastri, giochi, stravaganze e vada a eleggere l’unico uomo che non vorrebbe essere eletto presidente della Repubblica nuovamente, Sergio Mattarella.” ha dichiarato Giovanni Toti, governatore della Liguria.

10.49 – Salvini: “Stop veti o meglio far ripensare Mattarella”

“Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini conversando con i cronisti in transatlantico in un ragionamento su Sergio Mattarella.

09.35 – Casini: “Ok al mio nome solo se unisce”

“Il mio nome può essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di convergenza. L’Italia viene prima delle nostre ambizioni personali.” ha dichiarato Pier Ferdinando Casini, tra i papabili in lizza per la presidenza della Repubblica.

08.55 – Nuovo incontro tra Salvini, Letta e Conte

Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte è previsto alle 8.30 negli uffici della Camera. A dirlo è il segretario leghista Salvini, entrando a Montecitorio.