Oroscopo di Paolo Fox Domenica 30 Gennaio 2022: Gemelli conflittuale

Ariete Questa è una domenica un po’ scontrosa. Sappiamo che da qualche tempo state cercando di farvi valere e siete piuttosto autoritari nelle vostre decisioni. Voi pensate che quello che avete in mente sia giusto per tutti, e il più delle volte è così, però dovete ricordarvi che il mondo è vario e potreste anche avere a che fare con persone che non la pensano come voi. Quindi, un po’ di attenzione è necessaria!

Toro Continuate questa ascesa, questa forza che i pianeti segnalano con Marte, Venere, Giove e Mercurio favorevoli. In questo momento è impossibile fermare la vostra ambizione! Il settore amoroso è premiato per tutti quelli che hanno già una bella storia o vogliono riconciliarsi. E’ chiaro che avere buone stelle non significa che tornerà un amore finito tanti anni fa, però chissà potreste avere un ricordo piacevole, un’emozione importante. Positività!

Gemelli Il Sole è in buon aspetto e questo è importante, però resta un conflitto nel lavoro oppure la sensazione di non essere valutati al meglio. Tutto questo può avere una ripercussione nella vostra vita sentimentale? Può darsi! Certo è che questo non è un oroscopo di grandi incontri, lo sarà quello di Marzo. Se avete una storia la state proteggendo, forse la state vivendo a metà: nelle relazioni di lunga data è possibile qualche conflitto.

Cancro Questa domenica è un po’ strana, forse c’è una questione da risolvere. Ricordiamo che anche per quanto riguarda il lavoro ci sono state forti problematiche, bisogna riparare un guasto, forse c’è qualche spesa per la casa o magari in questi giorni dovete presentarvi agli altri in un modo diverso. Forse gli altri vogliono vedervi sereni mentre voi sereni non siete. Quindi, c’è un po’ di difficoltà che se riversata in amore può creare qualche dubbio in più!

Leone Siete sempre vincenti perché prima o poi trovate la soluzione giusta per rimettervi in gioco. Buone anche le strategie del periodo! Anche se in passato ci sono state separazioni, ora si può recuperare. Crediamo che voi abbiate capito che con un certo modo di fare energico e positivo si può andare avanti molto bene. In questi giorni non escludiamo che ci sia un incontro molto piacevole!

Vergine Domenica importante: fate quello che potete per rimettervi in gioco. Ricordiamo che dal punto di vista delle relazioni questo è un oroscopo giusto, chi lavora in proprio potrà avere qualcosa di più. Insomma, qualsiasi cosa voi abbiate in mente cercate di svilupparlo, anche un progetto che riguarda la vita di coppia. E’ una domenica che offre qualcosa di più!

Bilancia Siete interdetti! Lo sappiamo che da tempo stiamo ripetendo questa cosa, però ricordiamo che dalla seconda metà di Febbraio si riparte e poi dalla prima parte di Marzo ci saranno buone opportunità. Quindi, è come se doveste smaltire, eliminare qualcosa che non è più nella vostra vita, qualcosa che non vi appartiene più. Diremmo che al momento è importante evitare provocazioni esterne: ci sono ancora problemi da risolvere, e se questi problemi riguardano la coppia, in questa domenica bisogna stare attenti. C’è un po’ di nervosismo interiore!

Scorpione Luna interessante! In questa domenica arriveranno buone comunicazioni dirette: consigliamo di lasciare aperta la porta della passione, del cuore, delle emozioni favorevoli, perché tutto quello che fate in questo momento è importante anche per cercare di svegliare qualche sensazione particolare che per troppo tempo è rimasta fuori dalla porta. Un’altra giornata di forza sarà quella di lunedì. Organizzatevi: potreste fare un incontro speciale!

Sagittario Siete sempre pieni di idee e iniziative. La migliore soluzione che vi può capitare ora è se accanto a voi c’è una persona che condivide perfettamente il vostro modo di essere, il vostro modo di fare. Tra l’altro, dobbiamo dire che quelli che hanno un’attività potrebbero decidere se chiuderla oppure no. Giove è dissonante ma in qualche modo è anche capace di farvi arrivare ad una decisione drastica per quanto riguarda tutto quello che non funziona. E’ come se voleste liberarvi di un peso in amore. Novità ed incontri!

Capricorno Questa è una situazione davvero stimolante! Marte, Venere, Mercurio, Giove e Urano, tutti pianeti a favore! Molti diranno ‘ma non vediamo nulla, ci sembra tutto uguale’, in realtà quando vedete tranquillità attorno a voi siete contenti ma diremmo di sfruttare questo periodo per iniziare a programmare qualcosa di utile, soprattutto se avete progetti con un partner. Certo, ci vogliono soldi, però la volontà può tutto o quasi!

Acquario Sole nel segno, le vostre iniziative sono importanti! In questo periodo vorreste comandare per portare avanti quello che avete in mente. In realtà è difficile che tutto vi soddisfi. A tutti quelli che hanno una storia da molti anni o comunque che sono apparentemente incastrati in una situazione familiare poco chiara, consigliamo di non dare sempre la colpa agli altri se qualcosa non va. Quando avete il desiderio di evadere, di mollare tutto, cominciate a dare la colpa a chi vi sta attorno perché pensate di essere in uno strano mondo pieno di coercizione, problematiche difficili da superare, ma in realtà quando uno vuole fare una cosa, ci riuscite! Diremmo di puntare i piedi, dire esattamente cosa si desidera, perché se si fa il volere degli altri se si ha paura di non parlare nel modo giusto, si rischia di stare male e di rimanere anche un po’ frustrati, Questa domenica aiuta allo scopo!