Bullismo: il messaggio della McLaren per combatterlo

Bullismo: il fenomeno più diffuso del mondo colpisce anche un piccolo fan di Formula 1. La reazione della McLaren è da applausi: la notizia

BULLISMO: ECCO COS’E’ SUCCESSO A UN PICCOLO FAN DELLA MCLAREN- Il bullismo continua a essere una piaga sociale super diffusa nel mondo intero. E spesso, non risparmia nessuno, neanche i ragazzini. Secondo quanto riportano anche i colleghi di “Formula passion” infatti, un piccolo fan della Formula 1, di nome Lewis, è stato derubato del cappellino del suo team preferito ed è stato anche aggredito fisicamente. La Mclaren, vedendo il Tweet, divenuto in breve tempo virale, ha subito fatto un annuncio importante per porsi contro il fenomeno.

Ecco le parole di Ricciardo, celebre pilota di F1: “Mi dispiace sentire di questo [episodio], ma non stressarti amico. Ti fa sembrare un duro! I bulli sono i deboli, non dimenticarlo. Ti farò avere un nuovo cappello e qualche altra chicca. Stai su [di morale] piccolo amico”. In seguito, anche il profilo ufficiale della McLaren ha fatto un comunicato ufficiale: A tutti i gentili e meravigliosi fan là fuori che hanno sostenuto questo forte giovane uomo vogliamo solo far sapere che insieme a Lando Norris e Daniel Ricciardo ci siamo occupati della vicenda. Il bullismo è una piaga e noi siamo con tutti voi contro questo”, si legge su Twitter.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Diana Di Meo, l’arbitro vittima di revenge porn: il coraggio di denunciare”. Clicca qui.